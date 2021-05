Najlepszy kompaktowy telefon – recenzja Asus Zenfone 8

Czy ten ekran ma jakieś wady? Ma jedną, która jest dosyć irytująca, a mianowicie – czytnik linii papilarnych w ekranie. Ten nie tylko jest dosyć powolny (odblokowanie po przyłożeniu palca zajmuje mu grubo ponad sekundę), ale też – bywa zaskakująco niecelny. Zazwyczaj musiałem do niego przyłożyć palec 2 albo 3 razy by załapał mój odcisk. Jest to rzecz, którą mogą w przyszłości poprawić aktualizację oprogramowania (ja testowałem wersję przedpremierową), dlatego przed zakupem warto się upewnić, że już wszystko OK. Smartfon oczywiście ma Always-on Display, ale producent dorzucił też bardzo lubianą przez wielu diodę powiadomień. Dziwi mnie tylko, że zdecydował się umieścić ją obok gniazda ładowania. Smartfon ma także głośniki stereo i, na szczęście, gniazdo minijack.

Asus Zenfone 8 – wydajność

Asus to nie tylko kompaktowy smartfon, ale też – bardzo kompetenty flagowiec. Mamy tutaj „standardowy” zestaw – Snapdargon 888 i 8 GB RAM, który w zupełności wystarczy do wszystkich zastosowań. Wszystko to podlane jest sosem ze 128 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1. Tutaj moooogłoby być jej nieco więcej, ponieważ smartfon nie posiada możliwości rozbudowy o kartę SD. Wspomniany wyżej ekran ma odświeżanie 120 Hz, co również pozytywnie wpływa na uczucie płynności.