Niedawno świat obiegła informacja, że Pornhub udostępnił darmowe konta Premium dla mieszkańców Włoch, Hiszpanii i Francji – oczywiście w ramach działań związanych z epidemią koronawirusa. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, to jednak jakaś logika za tym przemawia – przynajmniej w teorii taki dostęp miałby zniechęcić ludzi do wychodzenia z domu i zawiązywania relacji z innymi ludźmi. Oczywiście traktujmy to po prostu jako kolejny serwis, który daje promocyjny dostęp do treści – przemawia za tym oczywiście szczytna idea, faktycznie jednak w dużej mierze chodzi o to, by zachęcić do późniejszego wykupienia płatnej usługi. Skoro działa to w przypadku zwykłego streamingu wideo, z tym „niezwykłym” też pewnie będzie podobnie.

Pornhub Premium za darmo dla wszystkich do 23 kwietnia!

Ten sam cel przyświeca kontynuacji akcji, która według Pornhuba ma spłaszczyć rosnącą krzywą zachorowań na COVID-19. „Promocja” została rozciągnięta poza wymienione wyżej kraje i do 23 kwietnia skorzystają z niej wszyscy.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC — Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020

Prawie miliard ludzi na świecie siedzi w zamknięci przez pandemię koronawirusa – to niezwykle ważne, byśmy wyciągnęli do nich pomocną dłoń dając przyjemny sposób na spędzanie czasu. Mamy nadzieję, że rozszerzając naszą darmową ofertę na Pornhub Premium na cały świat, ludzie dostaną dodatkową motywację do pozostania w domu i spłaszczania krzywej zachorowań.

Dodatkowo pornograficzny gigant przeznacza 85% dochodu ze sprzedaży swoich filmów dla aktorów, którzy musieli przestać pracować w związku z epidemią koronawirusa.

