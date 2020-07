źródło: Asia Nikkei Review

4 osoby i 32 roboty produkują jedno PS4 co 30 sekund

Dział PlayStation to w tej chwili najlepiej zarabiający segment koncernu Sony, który dzięki PS4 przyniósł przez ostatnie 6,5 roku ponad 90 mld USD przychodów, w tym 9 mld USD czystego zysku. Ostatnia wersja konsoli powstała już w liczbie ponad 100 mln egzemplarzy (w sumie Sony sprzedało już ponad 450 mln sztuk konsol PlayStation), do PS Network co miesiąc loguje się ponad 100 mln osób, a 41 mln opłaca miesięczny abonament. PlayStation to kura znosząca złote jajka, w ciężkich dla Sony czasach. Nie tylko ze względu na pandemię, ale również słabą sprzedaż smartfonów czy niewiele lepszą telewizorów.

Jedną z tajemnic sukcesu PS4 w Sony są właśnie koszty produkcji. Linia produkcyjna w Kisarazu jest na każdej zmianie obsługiwana przez 4 osoby. Dwie z nich przygotowują płyty główne, które trafiają na linie produkcyjną, a dwóch pakuje gotowe konsole do pudełek, na drugim końcu linii. Wszystkie pozostała czynności wykonują roboty, które nie chorują, nie biorą zwolnień i w ostatecznym rozrachunku okazują się tańsze niż ludzie. Sony w ten sposób chce ograniczyć produkcję w innych azjatyckich krajach, korzystając z tamtejszej taniej siły roboczej.