Solidny średniak z ambicjami. Test Oppo Reno5 5G

Półka cenowa smartfonów do 2 tysięcy złotych jest trudna i nie jest łatwo wybrać to jedno najlepsze urządzenie. Jednocześnie wiele osób nie decyduje się na droższe sprzęty (wychodząc z założenia, że smartfon powyżej 2 tysięcy złotych to dziś fanaberia). Moim zdaniem szukając telefonu do tej kwoty, warto wziąć Oppo Reno5 5G pod uwagę, choć nie jest to najlepszy wybór. Zobaczcie mój materiał.

Wraz z nowym telefonem, Oppo pokazało również nowe słuchawki Oppo Enco X oraz opaskę fitness Oppo Band, która rozbudowuje portfolio urządzeń ubieralnych chińskiej firmy.

Oppo Enco X to nowe dokanałowe słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją dźwięków otoczenia. Powstały we współpracy z firmą Dynaudio i pracują w oparciu o system dynamicznego wzmocnienia DEEB 3.0, obsługują też kodek LHDC. Jeśli wierzyć zapewnieniom producenta, jeśli będziemy je doładowywać w etui, pozwolą na słuchanie muzyki łącznie przez 25 godzin. Słuchawki wykorzystują technologię Bluetooth 5.2, a aktywny system redukcji dźwięków otoczenia ma 4 tryby. Zasięg słuchawek to około 10 metrów.