Microsoft Surface Laptop Go

Przygotowanie urządzenia, które nie będzie znajdować się w tej samej półce cenowej, co flagowe modele z linii Surface, pociągnęło też za sobą inne skutki. Wizualnie Surface Laptop Go to mniejszy klon Surface Laptopa, ale po wzięciu go do rąk od razu zorientujecie się, że Microsoft porzucił aluminiowe wykończenie i wybrał po prostu plastik niezależnie od tego, jak pięknych innych określeń będzie używał, by opisać tę obudowę.

Dotyczy to pokrywy i wnętrza, a także spodu. Kolor zachowano jak najbardziej podobny do tego, jak prezentowała się wersja Platinum Surface Laptopa 2 i 3, skorzystano też z tej samej bryły, lecz zmniejszonej. Podoba mi się, ale posiada jedną, konkretną wadę – Microsoft nadal nie stosuje nawet minimalnego wcięcia w pokrywie lub podstawie, by ułatwić użytkownikom otwieranie laptopa. Czasami trzeba naprawdę sporej dokładności, by odpowiednio chwycić za krawędź w celu uniesienia pokrywy. Komputer jest odpowiednio wyważony, więc jeśli uda Wam się to zrobić jedną ręką, to podstawia zostanie na swoim miejscu i nie uniesie się wraz z pokrywą.

Nie każdy będzie zadowolony z dostępnych portów. Ja jestem