Marsjański helikopter Ingenuity poleciał, wylądował i przysłał zdjęcie!

Dzięki temu eksperymentowi krater Jezero już zawsze będzie dla Marsa tym, czym dla Ziemi są wzgórza Kill Devil Hills w Karolinie Północnej. To właśnie tam bracia Wright zapoczątkowali historię nowoczesnego lotnictwa, dokonując pierwszych lotów maszyną cięższą od powietrza, wyposażoną w silnik.

Dziś to samo zrobił niewielki Ingenuity, który stanie się protoplastą większych i bardziej skomplikowanych maszyn, które umożliwią nam znacznie szerzej zakrojone badania Czerwonej Planety w przyszłości. Twórcy zakładają, że helikoptery badawcze umożliwią pokonywanie tras liczących setki kilometrów, co dla łazików jest na razie nieosiągalne. Nieprzypadkowo na pokładzie helikoptera umieszczono fragment tkaniny z Flyer 1.

Według założeń pierwszy lot miał trwać około 40 sekund, a helikopter osiągnąć w tym czasie wysokość… 3 metrów. Jak wyszło naprawdę, przekonamy się gdy NASA przeanalizuje dane telemetryczne, w każdym razie wiemy, że start, utrzymanie wysokości i lądowanie odbyło się bez żadnych nieprzyjemności. Ingenuity cały i zdrowy będzie teraz ładował baterie na kolejną próbę.

You wouldn’t believe what I just saw.

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021