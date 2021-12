Którym gigantom technologicznym najbardziej (nie) ufają użytkownicy?

Nie jest żadnym sekretem, że firmom odpowiedzialnym za najpopularniejsze produkty technologiczne powierzamy wiele danych na nasz temat. W ostatnich latach właściwie nie ma konferencji, na której nie mówiłoby się o prywatności użytkowników. Wcześniej mocno akcentowało to tylko Apple — teraz właściwie wszyscy o tym wspominają, nie bez powodu. Ilość danych które zbierają o nas różne serwisy i/lub urządzenia jest porażająca, dlatego też producenci zaczynają przykładać do tego wagę również pod kątem marketingu z nadzieją, że ich dbanie o użytkowników pozytywnie wpłynie na zainteresowanie klientów.

Washington Post przygotował ankietę, w której użytkownicy mogli zabrać głos i zagłosować na to, której z firm technologicznej ufają, której nie ufają pod kątem dbania o zbierane przez nią dane. Pierwsze miejsce nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem... prawda?

Najmniej zaufania użytkownicy mają do... Facebooka. Pierwsze miejsce bez większych niespodzianek

Pytanie które zadano biorącym udział w ankiecie brzmiało:

W jakim stopniu ufasz każdej z poniższych firm lub usług w zakresie odpowiedzialnego postępowania z Twoimi danymi osobowymi i danymi dotyczącymi Twojej aktywności w Internecie?

I jak widać po odpowiedziach — aż 72% odpowiedziało, że Facebookowi nie ufa w ogóle, lub w bardzo niewielkim stopniu. Na drugim miejscu znalazł się TikTok (63%), a dalej dwa kolejne produkty mające tych samych właścicieli co Facebook: Instagram oraz WhatsApp. Bardzo ciekawie w tym zestawieniu wypadają jednak technologiczny giganci — Apple, Amazon, Microsoft oraz Google. Szczerze? Jestem naprawdę zaskoczony tak dużym zaufaniem dla Google i Amazona — które przecież wszystkie takie informacje zmieniają w czysty zysk. Apple i Microsoft zebrały tutaj nieco mniej punktów, a dla nich reklamy to niewielka część biznesu — by nie napisać, że na tle całości zupełnie nieznacząca.

Ale nie było to jedyne pytanie w przeprowadzonej sondzie. Zapytano też:

Tylko najlepsze przypuszczenie — jak myślisz, jak często Twój telefon lub inne urządzenia techniczne słuchają Cię w sposób, na który NIE wyraziłeś zgody?

I najwyraźniej użytkownicy są kompletnie pozbawieni złudzeń, bo aż 35% odpowiedziało że bardzo często. Według 37% — często, 20% uważa że rzadko. Ale 8% wierzy, że producenci grają fair i jeśli się na coś nie zgodzili, to znak, że to się nie dzieje.

O targetowaniu reklam i podrzucaniu nam treści, które potencjalnie mogą nas zainteresować dużo się dyskutuje. Od lat przecież śmiejemy się z tego, że dostajemy reklamy produktów które już kupiliśmy i kompletnie nas nie interesują. Dla znacznej większości biorących udział w badaniu, targetowane reklamy są przede wszystkim irytujące (82%) i napastnicze (74%). Tylko 27% twierdzi, że są dla nich pomocne. Jestem szczerze zaskoczony. Z drugiej strony - może nie powinienem być, skoro w obecnej formie działa to... raczej marnie?

