Francuska Agencja Innowacji Obronnych we współpracy z firmą Cailabs uważają, że są pierwsi w komercjalizacji optycznej komunikacji satelitarnej. Udało się im nawiązać szybkie połączenie laserowe pomiędzy nanosatelitą na niskiej orbicie okołoziemskiej a komercyjną stacją naziemną. Jak wskazują, to pierwsze takie osiągnięcie na świecie. Projekt ów stanowi część szerszych działań Francji mających na celu wzmocnienie jej pozycji w przestrzeni kosmicznej w ramach ustawy o programach wojskowych na lata 2024-2030.

Komunikacja laserowa pomiędzy satelitami oraz pomiędzy nimi a stacjami naziemnymi zyskuje coraz większe znaczenie. W porównaniu do tradycyjnych metod połączenia laserowe są mniej podatne na ataki "fizyczne" i umożliwiają przesyłanie większych ilości danych w krótszym czasie. Stąd owa technologia budzi zainteresowanie wielu rządów, które dążą do zwiększenia odporności infrastruktury internetowej.

Cailabs podkreśla, że inne firmy również demonstrowały możliwość nawiązania łączności laserowej pomiędzy satelitą a stacją naziemną, ale to Cailabs jako pierwsze oferuje gotowy do sprzedaży produkt. Dotychczas sprzedano co najmniej siedem takich stacji. Wśród klientów znaleźli się: Korea Południowa, Australia, Grecja, Francja i Stany Zjednoczone. Stacje składające się z teleskopu umieszczonego w kopule o średnicy czterech metrów, umożliwiają skuteczną komunikację dzięki autorskiej metodzie przetwarzania światła.

Warto wskazać, że "terminale" komunikacji laserowej stworzone przez Unseenlabs (konkurent Francuzów), także są gotowe. Zgodnie z międzynarodowymi standardami ustalonymi przez Space Development Agency (część Sił Kosmicznych USA), wszystkie tego typu terminale muszą być interoperacyjne — czyli sprzęt jednego dostawcy musi być kompatybilny ze sprzętem konkurenta. Nie ma tutaj miejsca na brudne zagrywki i "niezgrywanie się" poszczególnych modeli terminali.

Eksperyment z końca 2023 roku był kluczowym testem dla. Keraunos — satelita współtworzony przez Unseenlabs miał za zadanie sprawdzić możliwości szybkiej komunikacji optycznej. Francuska Agencja Innowacji Obronnych wsparła projekt kwotą 5,5 mln euro, umożliwiając rozwój i testy. Wynik? Stabilne połączenie laserowe z nanosatelitą przez kilka minut, co pozwoliło na spokojne przesłanie danych z orbity na Ziemię.

Francuskie Ministerstwo Obrony zwraca uwagę, że połączenia optyczne mają przewagę nad radiowymi nie tylko ze względu na wyższą prędkość transmisji, ale również z powodu ich dyskrecji i braku potrzeby koordynacji z systemami radiowymi. Zakłócenia atmosferyczne mogą czasami wpłynąć na jakość sygnału, ale Keraunos jest zaprojektowany tak, aby minimalizować te efekty.

Nowoczesna konstrukcja nanosatelitów Unseenlabs oraz szybkie tempo integracji technologii laserowej z ich systemami stwarza nowe możliwości dla rozwijającego się rynku kosmicznego. Dzięki sukcesowi tego projektu komunikacja laserowa może znaleźć zastosowanie nie tylko w przestrzeni kosmicznej, ale także na lądzie, morzu i w powietrzu.