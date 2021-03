iPhone 13 będzie rewolucją. Albo i nie

Nowy iPhone pojawi się na rynku jesienią i nic nie wskazuje na to, by Apple miało zrezygnować ze swojego trybu wydawniczego. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych modeli, firma niczego nie potwierdziła, a w sieci można znaleźć masę plotek, doniesień i wycieków dotyczących nowego smartfona. Czy pokryją się z rzeczywistością? W tak dużej odległości od premiery ciężko to ocenić, natomiast są pewne rzeczy, które w nowym iPhonie po prostu muszą się znaleźć, dlatego niektóre przecieki wydają się rzetelne. Jestem użytkownikiem iPhona 11, który nie zdecydował się na przesiadkę na model iPhone 12, dlatego podchodzę do tematu dość personalnie, bo może właśnie na jesieni czeka mnie upgrade. Ale to też oczywiście zależy od tego, jakie nowości wprowadzi iPhone 13. I o tym właśnie jest poniższy film.