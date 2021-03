Instagram dla dzieci: Facebook ma pracować nad specjalną wersją platformy

Instagram dla dzieci. Powstaje wersja serwisu dla użytkowników poniżej 13 roku życia

BuzzFeed News udało się dotrzeć do korespondencji z której wynika, jakoby Facebook miałby pracować nad bezpieczniejszą dla dzieci wersją serwisu. Jest to o tyle znaczące, że obecnie… użytkownicy poniżej 13 roku życia, w świetle regulaminu, nie mogą korzystać z serwisu służącego przede wszystkim do dzielenia się multimediami. Teoretycznie, bo jak z tym jest — wiadomo. Sprawa zrobiła się jednak o tyle kłopotliwa, że od jakiegoś czasu niezalogowani użytkownicy nie mogą nawet obejrzeć zdjęć na publicznych profilach — więc tworzenie fikcyjnych i wpisywanie wieku który przepuści dalej wydaje się… no, nie ukrywajmy, naturalnym krokiem. Jednak twórcy serwisu traktują temat na tyle poważnie, że oferują nawet opcję raportowania kont użytkowników którzy nie ukończyli 13 lat.

Zgodnie z zasadami Instagramu konto może utworzyć tylko osoba, która ukończyła co najmniej 13 lat (w niektórych jurysdykcjach dolny limit wieku może być wyższy). Konta reprezentujące osobę poniżej 13. roku życia muszą zawierać w biogramie wyraźną informację, że kontem zarządza rodzic lub opiekun. Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 13 lat i ma konto, którym nie zarządzasz ani Ty, ani opiekun, możesz pokazać mu, jak usunąć konto.

Jeżeli chcesz zgłosić konto dziecka, które nie ukończyło 13 lat, lub uważasz, że ktoś podszywa się pod Twoje dziecko, które nie ma 13 lat, wypełnij ten formularz. Jeśli nie uda się nam zweryfikować, że kontem zarządza ktoś powyżej 13. roku życia, usuniemy je.

— czytamy na stronie pomocy serwisu.