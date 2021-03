Czyżby Huawei zrobił najlepszego składanego smartfona? Mate X2 – pierwsze wrażenia

W marcu 2019 roku przyglądałem się rozkładanemu/składanemu smartfonowi Huawei Mate X. Rok później testowałem w domowym zaciszu Huawei Mate Xs – bardzo podobną konstrukcję z nieco dziwnym systemem rozkładania ekranu. Kompletnie nie wiem jak to rozwiązanie sprawdziłoby się przy dłuższym użytkowaniu, ale chyba niezbyt dobrze, bo nowy składak chińskiego producenta otwiera się i zamyka w ten sam sposób, co konkurencyjny Galaxy Z Fold – do środka, a nie tak jak wcześniej na zewnątrz. Z jednej strony jest więc sporo podobieństw do produktu koreańskiego producenta, z drugiej przynajmniej kilka zasadniczych różnic. A te, przynajmniej przy pierwszym kontakcie, przemawiają na korzyść sprzętu Huawei.

Smartfon był u mnie niecałą dobę, przygotowałem jednak o nim materiał, do którego obejrzenia zapraszam.