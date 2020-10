Dzięki usłudze Google Play Pass można uzyskać dostęp do setek aplikacji i gier – bez reklam i zakupów w aplikacji. Google w przesłanym komunikacie wymienia tu takie tytuły jak: Sonic the Hedgehog, Monument Valley, Terraria czy Star Wars: Knights of the Old Republic. Ponadto w subskrypcji dostępne są LIMBO, This War of Mine czy Teslagrad, a w niedługim czasie pojawią się Olo Loco i Bright Paw czy Dakka Squadron od Phosphor i seria Worms od Team17.

Ile ta przyjemność będzie kosztować? Jeśli zdecydujecie się na subskrypcję miesięczną Play Pass wyceniony został na 22,99 zł, w przypadku subskrypcji rocznej będzie to 139,99 zł, co sprawia, że koszt miesięczny spada o połowę. Co więcej, administrator Biblioteki Rodzinnej Google Play, swoją subskrypcję Play Pass może udostępnić pięciu innym członkom grupy rodzinnej. Każdy z nich będzie mógł korzystać z subskrypcji indywidualnie, co oznacza, że pobrane gry i aplikacje nie będą miały wpływu na aktywność poszczególnych członków grupy.

Wszystkie aplikacje i gry udostępnione w ramach subskrypcji Play Pass oznaczone będą powyższą grafiką charakterystycznego biletu, a zapisać się do niej będziecie mogli już w tym tygodniu w menu aplikacji Google Play w zakładce Play Pass, pod którą również dostępna będzie lista odblokowanych gier i aplikacji w ramach subskrypcji.

Źródło: Google.