Google chce kawałek rynku komunikatorów dla siebie. Pomoże mu Samsung?

Rich Communication Services, bo o nich mowa to tzw. zabójca SMS-ów. Dzięki RCS zwykła wiadomość zyskuje możliwości podobne do tych, które znamy z komunikatorów internetowych. Jest tylko jeden problem… Android.

Jeśli chcesz przeczytać więcej o RCS zapraszam do poniższego artykułu.

Brak standardu

Oczywiście RCS i tego typu rozwiązania nie są niczym nadzwyczajnym. Użytkownicy iOS od dawna się nabijali z androidowców. W końcu Apple takie możliwości dawał swoim klientom już od dawien dawna.

Z kolei w przypadku Androida każdy może, ale nie musi, zainstalować sobie dowolną apkę i albo będzie, albo nie będzie RCS. To dobrze znany nam „minus” swobody, jaką zyskują właściciele telefonów z zielonym robocikiem.

Żeby jakiekolwiek rozwiązanie miało sens, musi stać się swego rodzaju standardem, który po prostu jest szeroko wykorzystywany. Dziś, aby korzystać z RCS od Google, musisz zainstalować ich aplikację do wiadomości, a przecież nie każdy o tym wie, czy nawet ma na to ochotę.

Samsung, Google i RCS

Jak donoszą spece z XDA Developers, Samsung szykuje się do wypuszczenia globalnej aktualizacji ich aplikacji do obsługi wiadomości. Aktualizacja zawiera implementację wspomnianego RCS od Google. Niezależnie od naszych sympatii czy antypatii do koreańskiego giganta, jego urządzenia nadal są jednymi z najpopularniejszych na świecie. Taka współpraca sprawia, że rozwiązanie Google dociera do dużo większej grupy odbiorców, a przynajmniej zmniejsza tarcie, jakie jest generowane podczas chęci skorzystania z niej.

Tu muszę zaznaczyć, że oczywiście RCS nie zostało wymyślone przez Google. Pisząc „RCS od Google” mam na myśli ich implementację (klienta) tego protokołu w ramach swojej aplikacji. Komunikować się za pośrednictwem W tym przypadku komunikacja za pomocą RCS może zachodzić między właścicielami urządzeń z Androidem, które mają aplikację Wiadomości od Google. W momencie, gdy Google zintegruje się z rozwiązaniem Google, posiadacz Samsunga będzie mógł wysłać GIFa do kogoś kto posiada aplikację Wiadomości od Google i to zadziała.

Przy okazji warto tutaj wspomnieć, że prace nad tym trwały blisko 8 miesięcy! Przyznam szczerze, że jestem zdziwiony czasem trwania tego projektu. Wydaje się to bardzo długo jak na tego typu rozwiązanie, ale może w grę wchodziły elementy, o których nie wiemy.

Z tego, co dzisiaj wiadomo, rozwiązanie zostanie dostarczone jedynie do właścicieli telefonów serii Galaxy, ale myślę, że z czasem pójdzie to dalej.

Według przecieków nowa funkcja będzie opcją. W momencie dostarczenia aktualizacji użytkownik zostanie zapytany, czy chce korzystać z dodatkowych możliwości, czy może woli zostać przy klasycznej wersji.

Integracja z RCS Google została obecnie wypuszczone do bardzo okrojonej liczby użytkowników. Zakładam, że są to jeszcze testy i ostateczna weryfikacja przed globalnym _releasem_, który spodziewany jest na przełomie roku 2020/21.