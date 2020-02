Steam może się uczyć od GOG-a. Nowa polityka zwrotów jest świetna

Nowa polityka zwrotów GOG-a powinna ucieszyć każdego użytkownika. Dzięki niej proces staje się dużo prostszy. Dostaniemy nie tylko uczciwsze zasady, ale i więcej czasu na podjęcie jakichkolwiek działań. Zdecydowanie warto to docenić.

GOG zmienia politykę zwrotów

W GOG wierzymy, że gracze powinni być zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego każdy z elementów naszego sklepu i ekosystemu… Opublikowany przez GOG.com Środa, 26 lutego 2020

Do tej pory zasady na GOG-u były nieco ostrzejsze niż na Steamie. Produkt mogliśmy zwrócić tylko wtedy, gdy go nie pobraliśmy i nie uruchomiliśmy. Można było walczyć o oddanie z przeróżnych powodów, ale nielubienie gry było niewystarczające. Teraz się to zmieni. Grę spokojnie możemy ściągnąć, ba, nawet odpalić i zagrać, wciąż nie tracąc możliwości zwrotu. GOG nie ograniczył w żaden sposób czasu, jaki możemy spędzić z tytułem przed zwrotem. Na dobrą sprawę możemy go przejść w całości i zażądać zwrotu pieniędzy. Trzeba przyznać, że to bardzo ryzykowna zagrywka ze strony platformy.

Zmiany w GOG Galaxy 2.0. to więcej punktów dla platformy. Ręcznie dodamy gry do naszych katalogów

Nie ma żadnych limitów zwrotów, choć GOG zastrzega sobie prawo odmowy w poszczególnych przypadkach. Wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta przez odpowiedni formularz i cierpliwie czekać na odpowiedź. To naprawdę świetna sprawa i jestem dumna z takiej polityki GOG-a. Mam tylko szczerą nadzieję, że nie będzie ona podle wykorzystywana przez graczy. Niech GOG nie stanie się masową wypożyczalnią gier na miesiąc z gwarantowaną zwrotką. Jeśli społeczność zacznie tego nadużywać, firma się pewnie wycofa. I trudno byłoby im się dziwić. Twórcy na pewno będą się pilnować i nie dopuszczą do zbyt wielkich szaleństw. Oby tylko społeczność ich nie przygniotła. Takie inicjatywy trzeba popierać i szanować, żeby jak najwięcej firm brało z nich przykład. Wszyscy przecież chcemy, aby było nam łatwo, przyjemnie i wygodnie – nawet w tych trudniejszych sytuacjach.