10 lat przed wydarzeniami z pierwszych Gears of War (choć wcześniej słyszałem o 12) to wcale nie sielanka, ale początki walki z tajemniczą jeszcze Szarańczą. I to właśnie w ten okres rzuca nas turowa strategia Gears Tactics, choć powinienem raczej napisać „turowa strzelanka”, bowiem to właśnie głównie na likwidowanie przeciwników nastawiona jest ta produkcja. Oczywiście z tego, co mogłem zobaczyć na wirtualnym pokazie, bowiem z uwagi na epidemię koronawirusa tym razem pierwsze wrażenia muszę spisać bazując na transmisji, podczas której dziennikarze mieli okazję zobaczyć w akcji nadchodzącą produkcję.

Przeczytaj też: Recenzja Gears 5

Gabe Diaz to militarny taktyk (i jeśli dobrze rozumiem, ojciec głównej bohaterki Gears 5), który musiał zaadaptować się do nowej dla wszystkich sytuacji i klasyczne szkolenie wojskowe dostosować do nowego zagrożenia. Jak sami doskonale wiecie, Koalicja ma dość duże zapasy broni i amunicji, więc gracz który wcieli się w dowódcę grup szturmowych walczących z Szarańczą będzie miał do dyspozycji dość pokaźny arsenał. Twórcy wspomnieli i pokazali jak ulepszać broń, przyozdabiać ją skórkami i wybierać z około 30 umiejętności poszczególnych postaci. Pojawiło się określenie RPG, choć aż tak daleko bym tu nie szedł – wyglądało to bowiem jak dość klasyczny rozwój postaci, by z końcem przygody mieć już tak rozwiniętą ekipę, że nawet najmocniejsi przeciwnicy nie stanową większego problemu.