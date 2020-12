Cyberpunk 2077 – wydajność w 1080p

Zanim przejdziemy sobie do omówienia wyników, warto jeszcze wspomnieć, że testy wykonano na wersji gry, która będzie się nieco różnic od tego co otrzymają gracze 10 grudnia. Po pierwsze nie ma tutaj ostatecznego patcha z poprawkami, który może jeszcze wpłynąć na wydajność, po drugie nadal czekamy na zoptymalizowane pod kątem tej gry sterowniki, a po trzecie wersja testowa miała zabezpieczenie Denuvo, które ma swój narzut, szczególnie na CPU. Wersja gry sprzedawana za pośrednictwem platformy GOG będzie bez żadnego zabezpieczenia DRM, więc wyniki osiągane na niej mogą być lepsze. Jeśli zaś chodzi platformę testową to był to procesor Intel Core i9-9900K, 32 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 2 TB.

W rozdzielczości 1080p i przy ustawieniach jakości Medium, spokojnie można pograć nawet na GeForce GTX 1060 6 GB, co jest chyba dobrą wiadomością. Karta pokroju Radeon RX 5600 XT i GeForce RTX 2060 pozwala na osiągnięcie bardzo przyjemnych 70-80 klatek na sekundę, a lepsze GPU z powodzeniem przekraczają 100 fps.

Co ciekawe gdy podniesiemy jakość ustawień do Ultra to dla najwydajniejszych GPU na rynku niewiele się zmienia. Dopiero dorzucenie do tego ray-tracingu (zielone słupki) mocno wpływa na liczbę wyświetlanych klatek, ale nadal z powodzeniem da się grać na układach pokroju RTX 3080. I podobno warto, według najnowszych doniesień implementacja ray-tracingu w Cyberpunk 2077 jest jedną z najlepszych jak do tej pory i gra sporo zyskuje na tym wizualnie.

Cyberpunk 2077 – wydajność w rozdzielczości 4K

Podniesienie rozdzielczości do 4K daje się mocno we znaki i nawet na karcie GeForce RTX 2060 przyjemność z gry jest raczej dyskusyjna. Aby wygodnie zagrać w tej rozdzielczości trzeba przynajmniej Radeona RX 6800XT lub GeForce RTX 3080, a to tylko w ustawieniach Medium.

Gdy podniesiemy je do Ultra to niestety nawet na RTX 3090 można zapomnieć o ray-tracingu. Ba granie w standardowym trybie też nie należy do najprzyjemniejszych nawet na karcie pokroju RTX 3080. Ten wykres generalnie nie wygląda zbyt zachęcająco i miejmy nadzieje, że CD Projekt RED jeszcze coś poprawi w kolejnych dniach czy tygodniach. Wydajność mogą poprawić też lepsze sterowniki.

A jak Cyberpunk 2077 wygląda?

Koledzy z Tom’s Hardware przygotowali znacznie więcej scenariuszy testowych, również w rozdzielczości 1440p oraz z włączonym DLSS, dlatego zachęcam do zajrzenia do źródła aby mieć pełny obraz wydajności. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że gra na PC wygląda całkiem dobrze, szczególnie z włączonym ray-tracingiem. Niestety na kartach AMD w tej chwili ta funkcja jeszcze nie działa (choć pojawi się w przyszłości), więc podejrzewam, że jakość grafiki na konsolach będzie znacznie niższa.

źródło: Tom’s Hardware