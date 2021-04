Co trzeba wiedzieć przed zakupem Xiaomi Mi 11 Lite 5G?

Jeśli chcecie kupić smartfona z obsługą szybkiej sieci 5G, a nie interesują Was flagowce za kilka tysięcy złotych – na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń. Jednym z nich jest Xiaomi Mi 11 Lite 5G, który nie ogranicza się jednak jedynie do obsługi szybkiej transmisji danych mobilnych. Zainteresowani? W takim razie zapraszam na nasz materiał wideo, który wyjaśnia co w zasadzie oferuje Xiaomi Mi 11 Lite 5G i dlaczego warto rozważyć jego zakup.

Polskie ceny Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Znamy też oczywiście polskie ceny smartfonów Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Ile zapłacimy?:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G w wersji 6 GB RAM+128 GB pamięci na dane – 1899 złotych

Xiaomi Mi 11 Lite 5G w wersji 8GB RAM+128 GB pamięci – 1999 złotych

Oba modele dostępne będą w Polsce w trzech kolorach. Widocznym na materiale wideo miętowym zielonym, czarnym oraz cytrusowym żółtym.

Materiał powstał we współpracy z Xiaomi.