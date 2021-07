Co korporacje mogą zrobić by dbać o Ziemię na przykładzie firmy Orange

O ekologii w świecie technologii od lat mówi się coraz więcej: i dobrze. Kolejno po sobie firmy podejmują się zobowiązań dotyczących redukcji gazów cieplarnianych. Żadną tajemnicą nie jest to, że na czele przemysłów które odpowiedzialne są za najwięcej z nich jest energetyka, przemysł oraz transport. Telekomunikacja, której reprezentantem jest firma Orange, odpowiedzialna jest za około 2% emisji — i kiedy zestawimy ją m.in. z przemysłem stalowym (7%), transportem drogowym (12%) czy energetyką (zużycie energii tylko w budynkach to koło 18%) - jest to stosunkowo niewiele. Ale na tyle dużo, że firmy podejmują zobowiązania związane z ograniczaniem oraz lepszym zarządzaniem w tym zakresie — ale wyzwań w tym temacie są dziesiątki. A sprawy nie ułatwia także fakt, iż wyzwań nie brakuje. Rośnie transfer danych (co nierozerwalnie wiąże się ze zużyciem energii, która pozyskiwana jest głównie z węgla i gazu), przez co działania gigantów komunikacyjnych stają się utrudnione. Co zatem firmy mogą zrobić, by wszystkim żyło się lepiej?

Przede wszystkim — optymalizować zużycie i dbać o to, by jak najwięcej korzystać z odnawialnych źródeł energii. Transformacja cały czas trwa, ale kroków w całym tym procesie jest więcej, a nieustanna optymalizacja floty, przejazdów i emisyjności to dopiero wierzchołek góry. Bowiem stała redukcja nie jest odpowiedzią na każdy problem, bo do zera zmniejszyć się jej nie da. Jaka jest recepta na osiągnięcie neutralności klimatycznej? Jednym z działań jest regularne finansowanie sadzenia wieczystych, bioróżnorodnych, lasów. Wyzwaniem dla firmy pozostaje też odpowiedzialność za emisję w kilku obszarach – sieci, data center, nieruchomości oraz transportu. Gigant stale poprawia się w każdej z nich. Jak? Chociażby wykorzystując najnowocześniejsze technologie odpowiedzialne za przesyłanie danych, które są znacznie bardziej wydajne energetycznie. Ponadto miejsca pracy są bardziej przyjazne planecie: nowoczesne, mniej energochłonne. Ponadto nieustannie promowany jest współdzielony transport, a spotkania online pozwalają redukować służbowe podróże do minimum.