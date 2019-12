Co czeka na Was w Huawei AppGallery – autorskim sklepie z aplikacjami?

Czym jest Huawei AppGallery?

AppGallery to oficjalny sklep Huawei z aplikacjami. Jest on preinstalowany na smartfonach i tabletach Huawei oraz Honor od marca 2018 roku, jeśli więc macie któryś z tych sprzętów, będzie on na nim obecny od razu po wyciągnięciu urządzenia z pudełka. Nie oznacza to jednak, że nie skorzystają z niego osoby posiadające starsze sprzęty. Jeśli chcecie mieć go na na innym smartfonie firmy, posiadającym nakładkę EMUI przynajmniej w wersji 5.0, możecie pobrać aplikację Huawei AppGallery bezpośrednio ze strony internetowej producenta.

Pierwsze, co rzuca się w oczy po uruchomieniu AppGallery, to przejrzysty wygląd i intuicyjny interfejs, nie ma więc opcji by się w nim zgubić. Jest to o tyle istotne, że podstawowe programy zainstalowane na telefonie szybko przestaną wystarczać i aby w pełni wykorzystać jego możliwości, trzeba się wesprzeć dodatkowymi aplikacjami. Obróbka zdjęć, appki do zakupów, zamawiania taksówek, nawigacja i tym podobne to dziś podstawa by smartfon stał się nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze sklep z aplikacjami

Po wejściu do sklepu wita nas ekran główny, na górze którego mamy pasek wyszukiwania z którego na pewno będziecie chętnie korzystać. Jasne, można po prostu przeglądać poszczególne listy, ale jeśli szukacie jakiegoś konkretnego programu, powinniście najpierw udać się właśnie tam.

Niżej dostajemy kilka kategorii w formie ikon. Gry to oczywiście cyfrowa rozrywka – znajdziecie tam popularne tytuły, w które zagrywają się ludzie na całym świecie i jestem pewien, że szybko wybierzecie coś dla siebie. A jeśli ten proces będzie się wydłużał, to po prostu śmiało próbujcie – większość produkcji mobilnych to tak zwane free-to-play, pierwsze kroki będą więc bezpłatne i w wielu grach można bawić się tygodniami bez wydawania choćby złotówki. Na pewno miłym zaskoczeniem będzie obecność Fortnite, któremu jakoś nie było nigdy po drodze z obecnością w tego typu miejscach i instalator trzeba było pobierać ze strony producenta. Jest on obecny w AppGallery, wystarczy go ściągnąć by cieszyć się tą niezwykle popularną grą battle royale na swoim smartfonie.

Huawei chwali się, że przy doborze aplikacji i gier w poszczególnych zestawieniach pracuje sztab ludzi wybierających najciekawsze i najlepsze propozycje, które następnie proponowane są użytkownikowi. Ikona kolekcji to rozpisane na ładnych kaflach kategorie, takie jak gry miesiąca, aplikacje dla wycieczkowiczów, zakupoholików czy też kolekcja aplikacji stworzonych przez Polaków.