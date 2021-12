Jak zablokować wyświetlanie wybranych stron w Google? Poznajcie uBlacklist

Trafiłem dziś na Hacker News na niezwykle przydatne narzędzie do blokowania określonych stron w wynikach wyszukiwania Google. To rozszerzenie do Google Chrome, Firefox i Safari o nazwie uBlacklist.

Z pewnością każdemu z Was zdarzyło się trafić na wyniki wyszukiwania w Google, w których musieliście się przedzierać przez kilka stron, by trafić na pożądane rezultaty. Dzieje się tak często, jeśli wpisujemy w wyszukiwarkę popularną frazę, na którą wiele serwisów, często typowo spamowych chce się znaleźć na pierwszej stronie. Jednak zwykle w treści znajdujemy na nich jedynie zapętlony potok słów kluczowych.

Można się ich pozbyć szybko, prosto i wygodnie dzięki rozszerzeniu do najpopularniejszych przeglądarek uBlacklist. Kod źródłowy do niego znajdziecie na GitHub.

Strony Zdjęcia Wideo Wiadomości Google Działa Działa Działa Działa Google (iOS) Działa Działa Działa Działa Bing Działa Działa Działa Działa Bing (iOS) Działa Działa Działa Działa DuckDuckGo Działa Działa Działa Działa DuckDuckGo (iOS) Działa Działa Działa Działa Ecosia Działa Ecosia (iOS) Działa Startpage Działa Działa Działa Startpage (iOS) Działa Działa Działa

uBlacklist działa w pełni - dla wyników wyszukiwania stron, zdjęć, wideo i wiadomości w wyszukiwarce Google, Bing oraz DuckDuckGo.

Jak to rozszerzenie dokładnie działa? Pokażę na przykładzie Safari, z pewnością poradzicie sobie z aktywacją i konfiguracją w innych przeglądarkach w podobny sposób.

W pierwszej kolejności musimy aktywować uBlacklist w preferencjach Safari oraz przyznać uprawnienia do modyfikacji wyszukiwarek, możemy je przyznać na jeden dzień, pozwalać zawsze tylko w domenie google.com lub w każdej domenie.

W tym samym miejscu w następnym kroku możemy przejść do ustawień rozszerzenia. Klikając preferencje uruchomi się nam panel z ustawieniami uBlacklist.

Dla przykładu do listy blokowanych domen w wynikach wyszukiwania Google dodałem antyweb.pl, ale mam nadzieję, że tego nie będziecie robić :). Warto jeszcze tu w opcjach zaznaczyć, iż w przypadku zablokowania tylko wybranej subdomeny, rozszerzenie doda do reguły również główną domenę - przyda się, gdy ręcznie blokujecie w wynikach wyszukiwania daną pozycję, co zaraz pokażę.

Po zablokowaniu danej domeny w wynikach wyszukiwania zostanie ona zablokowana i ukryta. Można ją odkryć w każdej chwili - zrzut po prawej lub wyłączyć całkowicie tę opcję w ustawieniach rozszerzenia.

Drugim sposobem na zablokowanie danej domeny w wynikach wyszukiwania jest kliknięcie w ikonę rozszerzenia - na przykład w momencie gdy już kliknięcie w niepożądany link w Google.

Ostatnim sposobem na stworzenie własnej czarnej listy jest blokowanie stron bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Na przykład jeśli wyszukujemy ceny interesujących nas produktów, permanentnie możemy pozbyć się z wyników konkretnego sklepu - ten też podałem tylko dla przykładu.

Co jeszcze potrafi to rozszerzenie? W jego ustawieniach możecie zdefiniować własne kolory wyświetlanych w wynikach wyszukiwania linków - właściwych i tych zablokowanych, włączyć synchronizację ustawień czy dodać subskrypcje zdefiniowanych już czarnych list do zablokowania spamowych serwisów - na przykład, będą się one automatycznie aktualizować według wybranego czasu.

Rozszerzenie uBlacklist do pobrania dla Google Chrome, Firefox i Safari.

Źródło: Hacker News.

Stock Image from Depositphotos.