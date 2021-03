Klient banku podchodząc do bankomatu będzie potwierdzany nie tylko skanem twarzy, ale również będzie musiał podać swój numer identyfikacyjny. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa całego systemu. Oczywiście według dostawcy tego rozwiązania, nie da się go oszukać przy pomocy zdjęcia czy fotografii wyświetlonej na telefonie, przed bankomatem musi stać prawdziwy człowiek. Podobno system radzi sobie nawet z wykrywaniem masek. Podejrzewam, że znajdą się tacy, którzy będą chcieli przetestować skuteczność tego rozwiązania ;-).

Biometryczne bankomaty to nie nowość, podobne urządzenia mamy nawet w Polsce, choć akurat nie autoryzują one klienta na podstawie skanu twarzy, a np. przez skan układu naczyń krwionośny palca. Jest to podobno skuteczniejsze rozwiązanie niż skan linii papilarnych, bo gwarantuje, że skanowany palec należy do żywego człowieka. Pytanie tylko, czy w czasach smartfonów z NFC, które zastępują karty płatnicze oraz BLIKa takie rozwiązania są jeszcze potrzebne. Polacy co prawda nadal kochają gotówkę i bankomaty z pewnością szybko nie odejdą do lamusa, ale karta płatnicza do ich użytkowania powoli staje się zbędna.