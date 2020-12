Patrząc po mapie awarii Google na Downdetector widać, że najbardziej dotknięte nią są regiony Wielkiej Brytanii, ale w komentarzach można przeczytać liczne komentarze o awarii Google na terenie Polski.

Osobiście od kilku minut również nie mogą korzystać praktycznie z żadnej z usług Google. Nie działa mi Gmail, Google Drive, Google Zdjęcia czy nawet Youtube.

Cała awaria dość dziwnie przebiega, zostałem automatycznie wylogowany ze wszystkich kont z których korzystam w przeglądarce, a ponowna próba zalogowania kończy się niepowodzeniem. Podobnie rzecz się ma z dostępem do tych usług z poziomu Google Chrome, kliknięcie w awatara skutkuje brakiem opcji przełączenia kont, a zakładka z usługami Google jest nieaktywna i wyświetla się białe pole.

Sprawdziłem na stronie stanu usług Google, gdzie na bieżąco podawane są ewentualne problemy z dostępnością usług Google, ale nie widać jeszcze na niej żadnych informacji. Miejmy nadzieję, że to chwilowa awaria i sytuacja wróci szybko do normy. To spore utrudnienie, zwłaszcza teraz, kiedy wiele osób pracuje zdalnie, a usługi Google są podstawowymi narzędziami, z których korzystają na co dzień.

Aktualizacja 13:40

Wygląda na to, że awaria powoli jest zażegnywana, można się już zalogować do usług Google, poczta Gmail działa, choć nie ma dostępu do kontaktów. Skutkuje to brakiem podpowiedzi do zapisanych kontaktów podczas redagowania wiadomości e-mail.