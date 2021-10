Arabska wyprawa na Wenus i planetoidy ma wyruszyć w 2028 r.

Najważniejszymi graczami w nowym wyścigu kosmicznym są Stany Zjednoczone i Chiny, ale mniejsze kraje również chcą się dziś pokazać. Jednym z ambitniejszych graszy są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które dostarczyły na orbitę Marsa sondę Hope. Ale to dopiero początek...

Założenia nowej misji ogłosił wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Mohammed bin Rashid. Celem misji będzie zbadanie aż siedmiu asteroid z pasa pomiędzy Marsem a Jowiszem. Sonda ma sfotografować i zbadać planetoidy z orbity, a następnie na jednej z nich wylądować.

To bardzo ambitny cel, dotychczas udało się to tylko czterem misjom prowadzonym przez doświadczone agencje: NASA, ESA oraz JAXA. Przedstawiciele ZEA sami określili, że skala trudności tej misji jest kilka razy większa, niż w przypadku Hope. Arabska agencja kosmiczna będzie tak jak poprzednio współpracować przy przygotowaniach z Laboratorium Fizyki Atmosfery i Kosmosu na Uniwersytecie Kolorado.

Jednak pierwszym celem misji będzie nasza piekielna sąsiadka, czyli Wenus, gdzie również mają zostać dokonane jakieś, nieujawnione jeszcze badania. Dodanie tej planety do tak skomplikowanej misji wiąże się zapewne z tym, że i tak byłby wykonywany przelot w jej pobliżu w celu skorzystania z asysty grawitacyjnej.

O tym, jak dużą wagę przywiązuje to ZEA do tego, żeby znów pokazać się w kosmosie, świadczy to, że specjalne oświadczenie wydał następca trony w Abu Zabi, szejk Mohamed bin Zayed, podkreślając w nim że: „ZEA są zdeterminowane, aby wnieść znaczący wkład w eksplorację kosmosu, badania naukowe i nasze zrozumienie Układu Słonecznego”.

Arabska sonda, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wystartuje w 2028 r. i pokona w ciągu całej podróży ponad 3,6 mld kilometrów. Na dziś więcej szczegółów nie podano, misja zapewne wchodzi dopiero w etap szczegółowego planowania.

Tak coś czuję, że niedługo usłyszymy o kolejnych misjach badawczych organizowanych przez mniejsze państwa. Kto ma pieniądze, będzie chciał się w najbliższym czasie pokazać w kosmosie.