OnePlus 8 i 8 Pro z OxygenOS 11

OnePlus spełnia obietnice i jako jeden z pierwszych, jak nie pierwszy, zaoferował aktualizację dla swoich smartfonów do Androida 11. Już od dzisiaj OxygenOS 11 otrzymują posiadacze smartfonów OnePlus 8 i 8 Pro, którzy mogli testować betę systemu od kilku tygodni. Nowa wersja wprowadza sporo zmian, szczególnie tych widocznych dla użytkownika. Mamy nowy interfejs, który jest już nieco bardziej zmieniony względem natywnej nakładki Google. Wreszcie pojawi się też funkcja Ambient Display, która pozwoli dużą personalizację widoku podczas gdy ekran nie jest aktywny.

OxygenOS 11 wprowadza też tzw. dark mode, czyli ciemną skórkę systemową, która obniża zużycie energii przez wyświetlacz (bo OnePlus korzysta z AMOLEDa) i jest przyjemniejsza dla oka w godzinach nocnych. Tryb pracy można przełączyć sobie dowolnie lub np. od konkretnej godziny czy w zależności od wschodów/zachodów słońca w naszej lokalizacji. Rozbudowana zostanie również funkcja Zen Mode z 5 nowymi motywami i poprawiona została Galeria, która powinna pozwolić na jeszcze szybsze przeglądanie i ładowanie zdjęć. Zmieniony zostanie też nieco tryb gry, który ogranicza powiadomienia czy aktywność innych aplikacji aby nie przeszkadzały nam w rozgrywce.

Aktualizacja jest całkiem spora, „waży” aż 2833 MB i jest już sukcesywnie udostępniana użytkownikom smartfonów OnePlus 8 i 8 Pro. Jeśli nie pojawią się jakieś poważne błędy, to wkrótce wszyscy posiadacze tych smartfonów uzyskają do niej dostęp. W następnej kolejności są natomiast użytkownicy OnePlus Nord oraz 7T Pro i 7T, ale na ten moment firma nie podała żadnej konkretnej daty. Nowy system dostaną również modele z serii 7, 6T oraz 6, dla dwóch ostatnich będzie to prawdopodobnie ostatnia poważna aktualizacja wersji systemowej.

źródło: AndroidPolice