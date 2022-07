Dynamika pojawiania się nowości w Windows 11 potrafi zaskakiwać - Microsoft nie próżnuje i choć niektóre z nich dotrą do stabilnej wersji za jakiś czas, to już teraz robią naprawdę dobre wrażenie.

Na pierwszy rzut oka Windows 11 drastycznie się nie zmienia, ale po dokładnym przyjrzeniu się zauważymy, że coraz więcej elementów zaczyna wyglądać lub działać inaczej. Cieszy pojawienie się rozwijanego menu w szybkich ustawieniach dla Bluetootha lub dodanie kart do Eksploratora Windows, dzięki czemu nawigacja pomiędzy folderami i zdalnymi lokalizacjami odbywa się znacznie szybciej i wygodniej. Ale Microsoft zaniedbał kilka elementów interfejsu, którymi musi się zająć jednocześnie pracując nad nowościami.

Tak powinien być odświeżony każdy zakątek Windows 11

Tym elementem jest okienko "Otwórz za pomocą...", które pozwala wskazać aplikację, której użyjemy do otwarcia danego pliku. Aktualny wygląd pochodzi z okresu Windows 8, dlatego zapowiedź odświeżenia wizualnego tego elementu jest naprawdę miłą wiadomością, bo to kolejny krok ku temu, by jedenastka stała się spójna pod względem interfejsu. Owszem, nadal wiele zakątków systemu pozostaje nietknięta, ale krok po kroku wygląd Windows 11 zaczyna nabierać kształtów.

Nie na wszystkie opinie i komentarze reaguje Microsoft, ale wydaje się, że większość wyczekiwanych zmian jest wprowadzana w miarę na bieżąco. Odświeżona wersja okna "Otwórz za pomocą..." jest wizualnie lżejsza, wspiera przezroczystość i pozwala wygodniej wybrać aplikację do otwarcia pliku. Podział na domyślną aplikację, te sugerowane oraz dodatkowe opcje może być bardzo pomocny, podobnie jak szansa szybkiego przejścia do sklepu lub wskazania programu na komputerze.

Druga z nowości to zupełnie odświeżona aplikacja OneDrive'a. Windows 11 staje się coraz bardziej zintegrowany z chmurą Microsoftu - objawia się to między innymi obecnością specjalnego wskaźnika w prawym górnym rogu okna Eksploratora Windows, gdzie informowani jesteśmy o aktualnym stanie chmury i postępach w synchronizacji. Po kliknięciu można przekonać się na jakim etapie jest przesyłanie plików i dla osób, które używają OneDrive'a na co dzień jest to przydatna nowinka. Pomimo bliskiej integracji, OneDrive nie doczekał się aplikacji z prawdziwego zdarzenia dla Windows 11, ale przecieki wskazują, że wkrótce może się to zmienić.

Nowa aplikacja OneDrive dla Windows 11

Wygląd aplikacji wskazuje, że nowa apka Microsoftu będzie bazować na tym, jak wyglądają Ustawienia w Windows 11 - po lewej stronie będzie menu nawigacyjne, a po prawej wszystkie niezbędne opcje i ustawienia. Lewy dolny róg szybko poinformuje nas o zajętym miejscu w chmurze na naszym koncie, a dodatkowe pozycje umożliwią wyłączanie powiadomień dla poszczególnych zdarzeń. W tym miejscu można też zmienić ustawienia folderów, dodać konto do synchronizowania oraz zaktualizować preferencje dotyczące prywatnego magazynu.

Miło widzieć, że Microsoft na tak wielu frontach stara się doprowadzić do ładu Windows 11 i większość zaniedbanych elementów, choć jak na dłoni widać, że projektów, o które musi zadbać jest całe mnóstwo i nie będzie łatwo doprowadzić wszystkiego do końca. Pytanie, czy nastanie w ogóle moment, w którym firma będzie mogła uznać, że pewien etap prac nad Windows 11 jest skończony i będzie można zamknąć jakiś rozdział w historii systemu. Miejmy tylko nadzieję, że nie historia się nie powtórzy i jedenastka nie zostanie rozgrzebana jak Windows 10, który łączy w sobie funkcje i elementy interfejsu z wielu poprzednich wersji oraz później rozwijanych pomysłów.

