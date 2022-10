Wikipedia pod wpływem rządowych propagandystów. Oddział badaczy rozpoczyna polowanie

Wikipedia dla wielu Internautów jest głównym źródeł informacji. Choć w zasadzie edytować treści może tam każdy, to w powszechnej opinii traktowana jest niemalże na równi ze szkolnymi podręcznikami. Jej otwartość nie oznacza jednak, że nie jest godna zaufania – wręcz przeciwnie. Nad prawdziwością informacji w Wikipedii czuwa zespół redaktorów, których misją jest dostarczanie światu darmowej wiedzy. Niestety nawet w przypadku tak oddanej ekipy zdarzają się krety, podstawiane przez rządowe machiny propagandy. Zespół brytyjskich naukowców postanowił na nich zapolować.

Wikipedia na wojnie informacyjnej

Każdego miesiąca Wikipedię odwiedza 1,8 miliarda osób. To potężna baza odbiorców z potencjałem na pochłanianie dezinformacji. Zespół naukowców z brytyjskiego Instytutu Dialogu Strategicznego (IDS) i Centrum Analizy Mediów Społecznych (CASM) uważa, że na portalu trwa prawdziwa wojna informacja, która nie jest widoczna okiem czytelnika.

Źródło: Depositphotos

Badacze opublikowali dziś raport ujawniający sposoby demaskowania fałszywych treści. Skalę dezinformacji porównują do popularnych mediów społecznościowych.

„Widzimy, co dzieje się na YouTube, Facebooku, Twitterze i Telegramie, widzimy, ile wysiłku wkładają państwa w próby kontrolowania i manewrowania w tych przestrzeniach” – Carl Miller, dyrektor ds. badań w CASM

W toku przeprowadzonego badania wykryto co najmniej kilkudziesięciu podejrzanych redaktorów.

Ostrożni niczym szpieg

Media głównego nurtu już dawno przestały być wiarygodne. Społeczeństwo bardziej ufa treściom z sieci, uznając je za niezależne. Rządowi propagandyści doskonale zdają sobie z tego sprawę i fałszywą narrację starają się przerzucać małymi krokami do popularnych portali internetowych.

„Ze względu na swoją przejrzystość i możliwość kontroli Wikipedia stała się jednym z niewielu miejsc, w których można rzeczywiście zbudować poczucie zaufania do informacji. Rządy i państwa, które chcą promować szczególnie strategiczną perspektywę, mają wszelkie powody, aby próbować tam być i próbować na to wpływać” – Mathieu O’Neil, profesor komunikacji na Uniwersytecie Canberra w Australii

Nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć przykłady takich działań. Od początku wojny wywołanej napaścią Rosji na Ukrainę, badacze wykryli 86 redaktorów, którzy zmieniali narrację wpisów o konflikcie na angielskojęzycznej Wikipedii. Akcja polegała na subtelnych edycjach niektórych zdań i sformułowań w taki sposób, aby zmienić kontekst historyczny, podmienić źródła informacji na te pochodzące z rosyjskich mediów rządowych lub skierować podejrzenia użytkownika w stronę zachodu. Wszystkie konta zostały już zablokowane, ale naukowcy obawiają się, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Źródło: Depositphotos

Bana otrzymało także siedmiu redaktorów z Chin, a dwunastu kolejnych odebrano dostęp do panelu administracyjnego. Powód? Modyfikowanie treści zgodnie z narracją chińskiego rządu. Brytyjscy naukowcy nie mają jeszcze na to niezbitych dowodów, ale podejrzewają przeprowadzanie skoordynowanych ataków dezinformacyjnych. Zdarzają się jednak i tacy, którzy preferują działać w pojedynkę. W 2021 roku jeden z chińskich redaktorów Wikipedii opublikował 200 sfabrykowanych artykułów o historii Rosji, pełnej nieistniejących arystokratów i zmyślonych bitew. Projekt przygotowywał przez kilka lat.

Wikipedia zaznacza, że posiada system nadzorowania treści wykorzystujący uczenie maszynowe, połączony z oddanymi moderatorami działającymi w ramach wolontariatu, jednak w obliczu tak wielu codziennych edycji nie zawsze da się wychwycić każdą manipulację. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że krety działają w sposób ostrożny i subtelny, rozdzielając każdą z edycji na kilka kont, aby rozwodnić odpowiedzialność.

To właśnie te charakterystyczne sposoby działania badacze chcą zebrać teraz w jeden model i opracować narzędzia automatycznego wykrywania fałszerzy. Badacze informują jednak, że nie będzie to łatwe zadanie. W samej angielskojęzycznej wersji Wikipedii znajduje się bowiem 6,5 miliona artykułów do przeanalizowania.

Stock image from Depositphotos

Źródło