W bardzo ciekawym kierunku, ale nie do końca wiadomo, czy właściwym. Duża część popularnego sportu przenosi się do Sieci za sprawą Viaplay (Premier League już, F1 od przyszłego sezonu), więc to niecodzienny widok dla fanów. Netflix wprowadzi pakiet z reklamami na początku przyszłego roku, ale będzie to wiązało się z ograniczeniami: braki w katalogu i niedostępny tryb offline. Disney+ już uruchomiło taki plan, w efekcie czego wzrosła cena abonamentu za podstawowy pakiet. To ma nas nie dotknąć w najbliższej przyszłości, ale co dalej?

VOD się zmienia. Ale czy na lepsze?

HBO Max nie przetrwa długo na rynku, bo platforma należąca do nowego koncerny Warner Bros. Discovery (po połączeniu WarnerMedia z Discovery) złączy katalogi HBO Max i Discovery+. Najpierw w Stanach, ale decyzja dotrze też do Europy w późniejszym czasie. Wstrzymana produkcja lokalnych treści, wycofanie się z premiery filmów oraz zamknięcie budżetu dla należących do giganta stacji - to kilka z zaplanowanych działań. Ale są też nadzieje, że dzięki porządkom powstanie coś dobrego - DC Studios, czyli studio przygotowujące filmy na podstawie komiksów. Uniwersum jako franczyza pod skrzydłami WB się nie sprawdza, bo udane są tylko pojedyncze filmy. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? W najnowszym odcinku podcastu wszystko tłumaczę.

Czy to koniec HBO Max? Co się dzieje na rynku VOD?

