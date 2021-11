Tim Cook przyznaje: inwestuję w kryptowaluty. A co z tą ekologią, panie Cook?

CEO giganta z Cupertino przyznał właśnie, że choć nie wykorzystałby jeszcze firmowych miliardów do inwestowania w kryptowaluty, to sam jest ich wielkim zwolennikiem i inwestuje w nie swoje własne pieniądze. Zapytam jeszcze raz: co z tą ekologią, panie Cook?

Ten news mnie rozśmieszył, ale z szacunku dla czytelników postaram się zachować powagę. We wczorajszym wywiadzie z Andrew Ross Sorkinem z The New York Times’a Tim Cook powiedział, że kryptowaluty to temat, któremu zarządzana przez niego firma przygląda się od lat, ale w najbliższym czasie nie zamierza inwestować firmowych pieniędzy w cyfrowy pieniądz. Cook zdążył stwierdzić nawet, że jego firma nie ma w tej chwili żadnych planów co do akceptowania kryptowalut jako formy płatności za swoje produkty.

Nie wiem, jak Wy, ale ja nie jestem wcale zdziwiony retoryką, jaką przedstawił właśnie szef Apple. Kryptowaluty, przynajmniej na ten moment, nie są raczej czymś, co kojarzy się z ekologią. A Apple od pewnego czasu sprawia wrażenie, jakby chciało w przyszłości stać się korporacją, której jakaś ekologiczna organizacja przyzna nagrodę Uśmieszku Zielonego Listka.

Co innego, gdy rozchodzi się o portfel i własne pieniądze prezesa Apple. Pod tym względem, w wywiadzie dla New York Times’a, okazał się bardzo wylewny i choć początkowo unikał tematu jak ognia, to w końcu przyznał się Sorkinowi:

– Tak, posiadam kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum – powiedział Tim Cook. – Wierzę, że jest to rozsądne, aby posiadać je jako część zdywersyfikowanego portfela aktywów. Przy okazji, nie udzielam jednak nikomu żadnych porad inwestycyjnych – dodał na koniec żartobliwie CEO Apple.

Panie Cook, na pewno stać pana na odpalenie własnej kopalni kryptowalut. Tylko niech nie zapomni pan dać nam później znać, jak tam pana rachunki za prąd.