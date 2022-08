Najlepszy serial o superbohaterach otrzyma nowe odcinki. Ruszyły prace nad 4 sezonem The Boys

The Boys to moje odkrycie tego roku. Serial absolutnie mnie pochłonął już od pierwszego odcinka, co nie zdarza się zbyt często. Genialne spojrzenie na superbohaterów, pełne brutalności, czarnego humoru i brudów świata show-biznesu, przedstawione bez ogródek. Trzy sezony – choć odcinki trwają mniej więcej godzinę – minęły mi na pstryknięcie palcem. Całe szczęście prace nad czwartym ruszyły pełną parą.

Przeciek od scenarzysty

The Boys to opowieść o zwykłych ludziach stających naprzeciw organizacji niezwykłych superbohaterów. Niezwykłych, bo od obrazu wykreowanego przez Marvel czy DC im daleko. Nadludzie z produkcji Amazona to do szpiku zepsuci celebryci, którzy nie cofną się przed niczym w walce o utrzymanie się na świeczniku (po obszerniejszy opis odsyłam do tekstu Konrada)

Do tej pory na streamingu amerykańskiego giganta zakupowego opublikowano trzy sezony, każdy po osiem godzinnych odcinków. Sezon czwarty już powstaje, a wiemy to dzięki Ericowi Kripke, scenarzyście, który odpowiada nie tylko za The Boys, ale także inny hitowy serial – Supernatural.

Zdjęciem strony scenariusza do odcinka nr 401 podzielił się na Twitterze, oficjalnie zapowiadając kontynuację. Jak potoczą się dalsze losy serialowych bohaterów? Tego niestety jeszcze nie wiadomo, jednak biorąc pod uwagę fakt, że The Boys opiera się na komiksie o tym samym tytule, można snuć pewne przypuszczenia? Nie będę zdradzał Wam jakie, bo komiksowa wersja jest równie świetna co serial i naprawdę warto zapoznać się z nimi samodzielnie.

Data premiery nie została jeszcze wyznaczona, ale wnioskując po cyklu wydawania poprzednich sezonów, obstawiam, że możemy się jej spodziewać dopiero w okolicach 2024 roku.