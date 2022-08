Ludzie ze słoika. Izraelzscy naukowcy chcą stworzyć syntetyczny embrion człowieka

Oglądaliście kiedyś film „Wyspa” z 2005 roku? To dystopijne sci-fi opowiada historię ocalałych po skażeniu ziemi. Bohaterowie zamieszkujący jeden z ostatnich kompleksów mieszkaniowych, mają jeden cel – wygrać losowanie, dzięki któremu trafią na tytułową wyspę. Miejsce to ma być jedynym nieskażonym skrawkiem planety, będący metaforą biblijnego raju. Sęk w tym, że pechowi zwycięzcy losowania nie trafiają wcale do wymarzonej bajki, a na stół operacyjny. W rzeczywistości są bowiem klonami, wyprodukowanymi by oddać narządy swoim Panom. Dlaczego do tego nawiązuje? Bo pomysł Izraelskich naukowców do złudzenia przypomina filmowy scenariusz.

Sukces syntetycznych myszy

Renewal Bio, to Izraelska firma medyczna, która zasłynęła ze stworzenia syntetycznych zarodków myszy. Badaczom udało się wyprodukować sztuczne mysie embriony bez użycia nasienia i macicy.

Źródło: Depositphotos

Zarodki nie były w stanie uformować i rozwinąć się w pełni jednak eksperyment wystarczył, aby wyhodować u syntetycznych embrionów bijące serca, układ krążenia, przewód pokarmowy czy zalążek mózgu. Pozytywne wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Cell zmotywowały naukowców do pójścia o krok dalej. Chcą powtórzyć eksperyment z ludzkimi zarodkami.

Stworzeni, by zostać dawcami

Izraelska firma chce rozwiązać problemy z niepłodnością, chorobami genetycznymi i starzejącym się społeczeństwem.

„Od przełomu wieków w krajach rozwiniętych widoczna jest wyraźna tendencja: spadek liczby urodzeń i szybkie starzenie się populacji. Ze znaczącymi konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi, trend ten grozi załamaniem systemów opieki zdrowotnej, programów emerytalnych i siły roboczej na całym świecie” – fragment opisu działalności na stronie internetowej Renewal Bio

Firma zaznacza, że starzejące się społeczeństwo powoduje wzrost kosztów opieki zdrowotnej w tempie 5,5 % rocznie, ostrzegając, że do 2027 roku wydatki wyniosą 6 bilionów dolarów. Rozwiązanie brzmi upiornie. Badacze chcą hodować ludzi w celu przeszczepiania organów niczym z filmu Wyspa.

„Zarodek to najlepsza maszyna do wytwarzania narządów i najlepsza biodrukarka 3D” – Jacob Hanna, badacz prowadzący eksperyment

Naukowcy uważają, że komórki krwi pobrane ze sztucznego zarodka mogą przykładowo wspomóc organizm zmagający się z obniżoną odpornością. Renewal Bio za pomocą komórek macierzystych i nowej technologi chce odmłodzić ludzkość i uczynić ją zdrowszą. Problem polega jednak na tym, że eksperymenty budzą kontrowersje natury etycznej. Społeczność naukowa obawia się, że syntetyczne embriony mogą odczuwać ból lub świadomość w późniejszym etapie rozwoju. Renewal Bio ma na to jednak swoją odpowiedź. Przewodniczący badania – Jacob Hann – powiedział w wywiadzie dla MIT Technology Review, że mogą obejść te problemy, tworząc zarodki pozbawione płuc i mózgu.

Czy takie rozwiązanie będzie już bardziej etyczne? Cóż, jakby nie patrzeć, wciąż będzie to człowiek, którego życiowym przeznaczeniem będzie oddanie swoich organów „pełnoprawnym” ludziom. Nie jest to jednak perspektywa, która nastąpi z dnia na dzień. Naukowcy informują, że eksperyment na ludzkich embrionach wymaga znacznie więcej czasu i pracy niż w przypadku myszy.

Źródło: Depositphotos

Paul Tesar, genetyk z Case Western Reserve University, powiedział w rozmowie ze StatNews, że czas, który naukowcy przeznaczą na badania, społeczeństwo powinno spędzić na dyskusji i ustalaniu ram tego co uznają za etyczne, a co nie. Obecnie wydaje się to niemoralne, jednak nie wiemy, co przyniesie przyszłość i do jakich czynów ludzie będą musieli się posunąć, aby utrzymać przy życiu siebie i bliskich. Być może więc już niebawem filmy takie jak Wyspa utracą prawa do kategorii sci-fi, bo obrazy w nim przedstawione będą już w zupełności przypominać rzeczywistość.

Stock image from Depositphotos

Źródło