Czy każdy może zostać posłem? Sprawdzamy nowy Symulator Sejmu

Jeden z użytkowników serwisu Wykop.pl stworzył Symulator Sejmu, dzięki któremu każdy z nas może przynajmniej poczuć się jak poseł. To też świetne narzędzie do wygodnego sprawdzania jak wybrani przez nas posłowie pracują i głosują.

Już w pierwszym kontakcie z nowym Symulatorem Sejmu, mogłem bez wątpliwości stwierdzić, jak bardzo potrzebne było takie miejsce w polskiej sieci. Żaden z nas nie jest w stanie na bieżąco śledzić wszystkich prac naszego parlamentu, no może z pominięciem okresu bezpośrednio po ostatnich wyborach, kiedy to kanał na YouTubie z obradami Sejmu otrzymał chyba nawet srebrny czy złoty przycisk od Google.

Śledzenie na stronie procesu legislacyjnego w Sejmie też nie należy do wygodnych. Dzięki Symulatorowi Sejmu, a ściślej rzecz ujmując dzięki zaprzęgniętej w nim AI, skomplikowane teksty ustaw są automatycznie skracane i upraszczane, co ułatwia zrozumienie ich treści.

Twórca serwisu:

Sami użytkownicy mogą tu oddawać swoje głosy na takie same ustawy, jakie są aktualnie procedowane w Sejmie, wystawiać swoje oceny czy argumenty za i przeciw, co do konkretnych ustaw. Pod każdą z ustaw można zostawiać komentarze i dzielić się czy wymieniać się opiniami.

Można też sprawdzić, jak na poszczególne ustawy głosowali sami posłowie i jednocześnie inni użytkownicy serwisu.

Aktualne ustawy procedowane w sejmie, wyświetlają się w postaci wygodnej i przejrzystej osi czasu. Wystarczy kliknąć wybraną pozycję, by zapoznać się z jej szczegółami, no i oddać swój głos.

Jeśli interesuje nas konkretna ustawa, możemy skorzystać z wyszukiwarki i wbudowanych filtrów, według kategorii, rodzaju głosowania, a nawet według tagów, przypisanych do ustaw.

Ciekawą opcją jest też śledzenie prac i głosowań nad ustawami według partii czy samych posłów poszczególnych ugrupowań, które wybieraliśmy w ostatnich wyborach.

Użytkownicy serwisu, również mają tu swoje dedykowane miejsca, w których możemy przeglądać rankingi najlepszych argumentów za i przeciw głosowaniom czy komentarzy pod poszczególnymi ustawami - prawdziwy głos narodu, bez inwektyw i obrażania kogokolwiek.

Mamy tu w końcu też swój profil, z liczbą oddanych głosów, udzielonych komentarzy czy zostawionych pod ustawami argumentów. Ponadto znajdziemy tu też listę wszystkich ustaw nad którymi głosowaliśmy, a także porównanie naszych głosów z głosami posłów.

Wprawdzie 10 głosów to jeszcze za mało, ale przy aktywnym głosowaniu w dłuższym okresie, może się to okazać doskonałym narzędziem do sprawdzania naszych poglądów z poglądami poszczególnych partii. Na koniec może się okazać, że głosowaliśmy w ostatnich wyborach na ugrupowanie, z którym niekoniecznie nam po drodze światopoglądowo.

Polecam Wam ten serwis do sprawdzenia. Nowy Symulator Sejmu to prywatny i edukacyjny projekt, w żaden sposób nie powiązany politycznie. Dane do serwisu pobierane są z ogólnodostępnego API Sejmu, a ich przetwarzanie ma na celu tylko ich uporządkowanie i zaprezentowanie użytkownikom serwisu w jak najbardziej czytelny sposób.

Źródło: Wykop.pl

