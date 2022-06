Stranger Things kręcono w postnazistowskim więzieniu. Potomkowie ofiar domagają się przeprosin

Fani Stranger Things zacierają ręce ze zniecierpliwienia, bowiem długo wyczekiwany finał 4 sezonu już za rogiem. Nie dla wszystkich serial jest jednak powodem do radości. Część scen z najnowszych odcinków kręcona była w więzieniu na Łukiszkach, w którym Niemcy podczas II wojny światowej przetrzymywali i mordowali Polaków, Żydów i Romów. Potomkowie ofiar domagają się od Netfliksa przeprosin i zwrotu pieniędzy.

Nagrywanie serialu w miejscu kaźni rodaków oburzyło przedstawicieli społeczności Żydowskiej i Romskiej. Wspólnie przygotowali petycję, w której zarzucają platformie bezczeszczenie pamięci ofiar i kpienie z Holocaustu.

„My, Żydzi i Romowie, wzywamy was do podpisania tej petycji i pociągnięcia do odpowiedzialności Stranger Things i Netflix za wymazywanie Holocaustu. Pieniądze zarobione w tym sezonie powinny zostać zwrócone społecznościom żydowskim i romskim na Litwie jako naprawienie szkód, jakie wyrządzono w tym sezonie, a publiczne przeprosiny Airbnb, Netflix i Stranger Things powinny zostać wydane natychmiast z pełnym zrozumieniem, w jaki sposób to przyczynia się do wymazywania ofiar Holocaustu i trwających prześladowań społeczności romskich. Żądamy również natychmiastowego zamknięcia Airbnb” – fragment petycji