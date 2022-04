Niespodzianka przy ładowaniu samochodów elektrycznych

Trzy stacje do ładowania samochodów na wyspie Wight w Wielkiej Brytanii zostały zhakowane i zamiast wyświetlać witrynę internetową rady Wight, wyświetlała… strony pornograficzne. Sprawa zdecydowanie nie spodobała się większości kierowców, którzy postanowili poruszyć szerzej sprawę w lokalnej gazecie Country Press.

Redakcja Country Press postanowiła skontaktować się z radą Wight w celu ustalenia, o co tak naprawdę chodzi - w miejscu, gdzie powinny widnieć informacje o radzie, wyświetlały się treści dla dorosłych, więc niektórzy doszli do wniosku, że stoi za tym właśnie rada - niezależnie od tego, czy był to wypadek przy pracy, czy celowe działanie.

Okazało się, że pornografia w miejscu ładowania pojazdów elektrycznych nie była sprawką rady, a osób trzecich. Rzecznik od razu przeprosił ​​„każdego, kto znalazł nieodpowiednie treści internetowe” i funkcjonariusze chwilę później pojechali się upewnić, że wyświetlany materiał został już zakryty.

Ta sytuacja jest dowodem na to, że stacje ładujące nie są wystarczająco zabezpieczone

Cała ta historia dowodzi jednak temu, że punkty ładowań samochodów elektrycznych nie są dostatecznie zabezpieczone. Wyświetlanie treści pornograficznych to mały pikuś w porównaniu do tego, co hakerzy mogą osiągnąć - badania wykazały, że cyberprzestępcy mogą infiltrować systemy punktów ładowania, aby zmieniać funkcje, uzyskiwać dostęp do danych osobowych i rozliczeniowych użytkowników, a nawet destabilizować całą sieć.

Całe szczęście, w zeszłym tygodniu na Wight mieliśmy do czynienia z “niewinnym dowcipem”, który pomimo tego, że był zdecydowanie nieodpowiedni, nie zagrażał w takim stopniu, w jakim mogłyby to robić inne ataki hakerskie. Ten przykład powinien być jednak swego rodzaju alarmem dla wielu lokalnych władz i znakiem, że należy poświęcać tej kwestii więcej uwagi.

Obrazek wyróżniający: Maxim Hopman dla Unsplash