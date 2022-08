Czym się różnią? Pierwszy z nich, ZV-1, bazuje na modelach RX-100, czyli jest z natury kompaktem. Wiąże się to z wszystkimi atutami i problemami takich aparatów, dlatego możemy liczyć na jego niewielkie rozmiary i masę, a także bardziej komfortową obsługę. Niestety, pomimo kilku dodatkowych rozwiązań i sztuczek, jak szybki autofocus, tryb produktowy i rozmazywanie tła, w ZV-1 nie zmienimy obiektywu, więc początkowa specyfikacja modelu to maksimum, na co go będzie stać. Ale schowamy go do kieszeni.

Jaki aparat do wideo? Sony ZV-1 vs. Sony ZV-E10

Sony ZV-E10 to następca powyżej opisanego modelu, ale tym razem Japończycy oparli jego korpus o modele z serii Alpha. Dlatego jest większy, cięższy i jednocześnie... lepiej leży w dłoni. Co istotne, bez problemu skorzystamy z szerokiego wachlarza obiektywów, dzięki czemu nasza praca lub hobby będą mogły być bardziej elastyczne i uniwersalne. Będziemy gotowi na przeróżne sytuacje, a bateria wytrzyma nieco dłużej, niż w niewielkim ZV-1.

Jak wypada materiał z obydwu aparatów? Powyżej znajdziecie wideo z moich wyjazdów, na których towarzyszyły mi obydwa aparaty. Jakie wrażenia sprawiły?

Specyfikacja Sony ZV-1 i specyfikacja Sony ZV-E10.