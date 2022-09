Sony Xperia 5 IV zapowiada się świetnie. Tylko co z tego?

Koniec okrągłych boków

Oznacza to oczywiście, że Xperia 5 IV nie wprowadzi w designie Sony rewolucji. Już po modelach 1 i 10 IV było wiadome, że w tym roku Sony cały czas będzie trzymać się swoich charakterystycznych i dla większości kontrowersyjnych założeń projektowych. Dla mnie zaleta, poza niepotrzebnie wydłużonymi proporcjami (ekran 21:9) układ ich smartfonów dla mnie wręcz perfekcyjny.

Prostokątne ekrany bez wcięć, wąska obudowa, czytnik na boku, chwalę ten układ w każdym teście tych urządzeń. Co więcej, w przypadku Xperii 5 IV zlikwidowano w końcu jej największą ergonomiczną wadę, śliską obudowę o zaokrąglonych rogach.

W nowej 5-tce skopiowano idealnie zaprojektowane boki serii 1. Są płaskie, z świetnie dobranymi ścięciami na krawędziach, a cały telefon wygląda, że otrzymał też piękne matowe, nie ślizgające się wykończenie. Nie mogę doczekać się testów, pytanie, ile osób ma tak specyficzne podejście jak ja...

Ewolucja w dobrym znaczeniu, ale...

W pozostałych kwestiach Sony niczym nie zaskakuje. Zgodnie z ich filozofią wprowadzono mniejsze lub większe ulepszenia, pokazując jak powinna wyglądać ewolucja w dobrym tego słowa znaczeniu. Akurat w 5-tkach tego poziomu ulepszeń ostatnio zabrakło, 5 III był typowym odgrzewanym kotletem, niewiele różniącym się od mark 5 II.

W tej wersji pojawiło się w końcu bezprzewodowe ładowanie - to, że telefon z tej półki cenowej go nie miał, było żenujące. Niestety Japończycy podobnie jak w Xperii 1 IV nie dają już w zestawie ani ładowarki, ani nawet kabla USB. Powiększyli za to baterię, ma obecnie 5000 mAh. Ekran 21:9 stał się o 50% jaśniejszy, a cały telefon chroni obecnie szkło Corning® Gorilla® Glass Victus®.

Wzorem większej Xperii wprowadzono do telefonu wszystkie najnowsze technologie Sony dla dźwięku i obrazu, ostatecznie ta seria również wyraźnie jest dedykowana dla twórców. Ciągle pozostawiono złącze słuchawkowe. Na pokładzie znajdziemy procesor Snapdragon 8 Gen 1. Jak widać smartfon stał się lepszy, załatał niektóre braki, oferuje komponenty na czasie. Tyle, że znów tam, gdzie powinien gonić konkurencję Japończycy z niewiadomych mi przyczyn odpuszczają. Może nie odpuszczają, wybierają świadomie drogę, o której wiadomo, że rynek jej nie kupi.

Dr. Jeckyll i Mr. Hide

Elementem, na który marketing Sony kładzie największy nacisk są aparaty. I to właśnie tutaj Japończycy, oferując fantastyczny hardware, grzebią swoje szanse. Z założenia ich aparaty, kluczową dla smartfonowej fotografii i filmowania technologię „computational photography” traktują jako zło i wygląda na to, że Xperia 5 IV nic tu nie zmieni.

Na konferencji zadałem pytanie, czy Sony zamierza wprowadzić w końcu coś w stylu Cinematic Mode z iPhona do ich trybu wideo. Ostatecznie jest to telefon dla twórców, a ta funkcja daje fantastyczne możliwości. Odpowiedź przedstawiciela była mniej więcej taka, że Sony daje tyle klasycznych rozwiązań na najwyższym poziomie (w domyśle z kamer i aparatów Alpha), że w takie rzeczy nie będą się bawić. Problem w tym, że tego oczekują smartfonowi klienci.

„Computational photography” ma swoje wady, ale w robieniu zdjęć i filmów nieprawdopodobnie ułatwia życie i daje możliwości, których klasyczne techniki w tak małych aparatach nigdy nie ogarną. Od smartfona oczekuje się łatwości robienia zdjęć w zastanej sytuacji, a nie operowania nim w trybie manualnym, jak profesjonalnym aparatem. Sony ciągle jednak nie chce tego zrozumieć.

A jednocześnie klienci nie chcą zrozumieć Sony. Coż z tego, że mamy tu świetne szkiełka i matryce, wyposażone w optyczne stabilizacje obrazu, słynne system AF od Sony czy możliwość kręcenia filmów 120 kl./sek. jeśli do zrobienia dobrego zdjęcia potrzebuje dużo czasu i sporej dozy szczęścia, ponieważ AI tych aparatów nie ogarnia porządnie nawet podglądu? Gdzie zdjęcia nocne w stosunku do konkurencji. A skoro rozmycie tła w filmie jest passe, to dlaczego dano tę opcję przy robieniu zdjęć?

To wszystko, w połączeniu z polityką cenową i designerską Sony powoduje, że Xperia 5 IV na starcie jest skazana na porażkę. Zaryzykuję takie stwierdzenie nawet bez przeprowadzenie testów tego smartfona. Piszę to kolejny raz i kolejny raz z żalem, dla mnie Xperia 5 IV wygląda świetnie, jest prawie ideałem ergonomicznym, a pomimo braku rewolucyjnych zmian, powinna być znacznie lepszym smartfonem od wersji mark III. Ale moja sympatia sytuacji rynkowej Sony nie poprawi.

Więcej szczegółów dotyczących tego telefonu znajdziecie w artykule Mirka.