Snapdragon 480 5G – rewolucja dla tanich smartfonów

Wszyscy ekscytujemy się topowymi procesorami Qualcomma, ale to te słabsze układy są zdecydowanie popularniejsze wśród użytkowników, bo trafiają do tańszych smartfonów. Snapdragon 480 5G zapowiada się dzięki temu na małą rewolucje. Układ trafi do smartfonów, które będą kosztowały między 600, a 1000 PLN, czyli raczej do niskiego segmentu, a przy tym zaoferuje już wsparcie dla łączności 5G, łącznie z falami milimetrowymi (mmWave). To jednak nie najważniejsza nowość, układ ten zapowiada się znacznie lepiej niż Snapdragon 460, którego zastępuje, oferując praktycznie dwukrotnie większą wydajność.

Snapdragon 480 produkowany będzie w litografii 8 nm (poprzednik 11 nm), co zwiastuje mniejsze zapotrzebowanie na energię. Najważniejsza zmiana to jednak procesor, zamiast starych rdzeni Cortex A73, będziemy mieli tutaj 2 rdzenie Cortex A76 pracujące z zegarem 2 GHz oraz 6 rdzeni Cortex A55 z taktowaniem 1,8 GHz. Powinno to zapewnić wydajność na poziomie Snapdragona 675, czyli całkiem niezłej średniej półki. Wydajniejszy będzie też układ graficzny (Adreno 619), a układ ISP pozwoli na obsługę nawet trzech aparatów, z czego główny może mieć nawet 64 Mpix. Możliwe będzie też nagrywanie wideo 1080p@60fps oraz pojawi się wsparcie dla ekranów 120 Hz.