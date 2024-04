Smuta trafiła w końcu do dystrybucji cyfrowej i na starcie budzi liczne kontrowersje. Gra ma dość wyboistą historię i prawie skończyła w śmietniku, ale to nie techniczne problemy są jedynym powodem krytyki. Produkcja nazywana „rosyjskim Wiedźminem” – co już samo w sobie rozjuszyło graczy znad Wisły – zabiera gracza do siedemnastowiecznej Rusi Kijowskiej i stawia przed nim zadanie wypędzenia Polaków.

Gra, która zapadła się pod ziemię. Miała krzewić postawy patriotyczne

Jeśli choć trochę interesujecie się historią, to zapewne słyszeliście kiedyś o dokonaniach Stanisława Żółkowskiego i polskiej okupacji Kremla. Wydarzenia z początków siedemnastego wieku – będące częścią większego konfliktu między Rzecząpospolitą a Rosją – stały się inspiracją dla gry Smuta, która miała pośród rosyjskiej młodzieży krzewić postawy patriotyczne. Zlecenie na tego typu produkcję miało rzekomo pochodzić od samego Władimira Putina, realizującego program „duchowej odnowy” młodych Rosjan.

Problem w tym, że odpowiedzialne za nią studio początkowo wzięło pieniądze (i to nie małe, bo aż 520 milionów rubli), a następnie wyparowało. Zniknęła strona developera, a prace toczyły się w ślimaczym tempie.

Według doniesień medialnych studio Cyberia istnieje od siedmiu lat, ale w tym czasie nie wydało ani jednej własnej gry. Jedyne czym mogło się pochwalić, to nieodnawiana od czterech lat prosta strona internetowa, która ostatnio przestała działać – Belsat.eu

Ostatecznie gra po latach trafiła do cyfrowej dystrybucji, ale chyba nie takiego odbioru spodziewały się rosyjskie władze.

Smutny koniec Smuty – prawie połowa graczy ocenia grę negatywnie

Rosyjski „hit” rzuca gracza w wir dynamicznych wydarzeń z okresu Wielkiej Smuty i stawia przed nim zadanie, które nie spodobało się polskim internautom – chodzi o dołączenie do Dimitriego Pożarskiego i Kuźmy Minina (postacie historyczne) i wypędzenie Polaków z Kremla. Skąd więc porównanie do Wiedźmina? Cóż, Smuta także kipi „słowiańskim” klimatem i też pozwala na eksplorację otwartego świata w gatunku RPG, ale pod względem mechaniki czy samej satysfakcji z rozgrywki zestawienie Smuty z produktem CD Projekt RED jest kompletnie nietrafione.

Fakt, Smuta może i prezentuje się całkiem ładnie (użyto wszakże silnika Unreal Engine 5) pod względem graficznym, ale gracze narzekają na animacje, system walki i ogólną toporność. Pojawiły się też doniesienia o historycznych pomyłkach i licznych potknięciach technicznych – wydaję się więc, że Smuta została wydana na siłę, pod dużą presją czasu, wynikającą z początkowej opieszałości studia.

Gra dostępna jest na ten moment tylko w rosyjskim VK Play i nawet tam nie zbiera szczególnie zadowalających opinii – jedynie 51% użytkowników oceniło ją pozytywnie. Wyceniono ją na nieco ponad 20 euro, ale pomimo niskiej ceny nie wróżymy jej sukcesów – nie tylko z powodu wspomnianych wad, ale przede wszystkim z uwagi na ograniczoną dystrybucję. Studio nie ma co liczyć na dostęp do zachodnich platform, co zamyka Smutę w kręgu lokalnych społeczności graczy. Wiedźmin może więc spać spokojnie.

Źródło obrazka wyróżniającego: YouTube