Huawei tak stęskniło się za Google, że na jego zlecenie ma być przygotowane… śledztwo antymonopolowe!

Od bana nałożonego na Huawei przez administrację Stanów Zjednoczonych minął ponad rok. Mam wrażenie, że marka, przynajmniej w Europie, zaczęła znikać szybciej niż się pojawiła. Nie ratują ich (kolejne) super telefony ani ich fenomenalne ceny, bo co by nie mówić — lokalni użytkownicy korzystają z całego szeregu usług Google. A (procentowo) niewielu jest na tyle zaawansowanych, by poradzić sobie z obejściem blokady, o chęciach do kombinowania nawet nie wspominając. Powracają jednak informacje na temat chęci rozpoczęcia przez Chiny śledztwa antymonopolowego skierowanego ku… Google. Wszystko to na zlecenie Huawei.