Na każdego w końcu przychodzi pora, nawet na takie klasyki jak kultowe konsole od Nintendo. W ubiegłym miesiącu Kamil pisał o nadchodzącym kresie działalności internetowych sklepów z grami dedykowanymi na 3DS oraz Wii U. W tekście padło kilka informacji na temat potencjalnych dat zaprzestania funkcjonowania serwisów, jednak chyba nikt nie spodziewał się, że stanie się to tak bezpardonowo. Platformy miały – w ograniczonym zakresie – działać przynajmniej do przyszłego roku.

Awaria może okazać się celowym uśmierceniem sklepów

Według doniesień z serwisu Eurogamer kanały sprzedaży Nintendo są niedostępne od kilku dni, a początek bliżej nieokreślonej awarii datowany jest na 16 marca. Proces stopniowego zamykania sklepów Wii U i 3DS trwa od 2017 roku. Dokonywanie zakupów nie jest już dostępne od 2019, jednak gracze dalej mieli dostęp do platform i mogli pobierać bez problemów wcześniej zakupione gry. Nintendo ostrzegało, że ostateczne zamknięcie sklepów nastąpi w przyszłości, jednak producent nie podał konkretnej daty. Z uwagi na to, gracze zastanawiają się, czy aktualna niedostępność jest wynikiem większej awarii bądź błędu, czy też zapowiadany koniec właśnie nastąpił. Jeśli faktycznie sklepy nie będą już więcej czynne, to dziwi fakt braku wcześniejszego komunikatu ze strony Nintendo z dokładną datą zamknięcia.

Na kanale GameXplain pojawił się film przedstawiający obecny stan problemu. Po wejściu do Wii Shop ukazuje się biały, pusty ekran oraz kod błędu 209601 (wskazujący na rzekomy problem z siecią). Sytuacja wygląda podobnie w przypadku sklepu DSi. Pomimo braku problemów z połączeniem internetowych konsola wyświetla błąd 290502.

