Rosyjska podróba Anonymous grozi światu cyberwojną. Bardziej śmieszy niż straszy

Rosjanie pokazali nam w ostatnich miesiącach, że ściągać to oni potrafią. Był już McDonald’s jako Wujek Wania i IKEA jako IDEA. Mawiają, że jak kopiować to od najlepszych i najwyraźniej z takiego założenia wyszła rosyjska grupa hakerska Killnet, która w spocie do złudzenia przypominającym tanią kopię Anonymous zapowiada ataki na zachodnie państwa.

Anonymous dla ubogich kontra zachód

Gdy pod koniec lutego Rosja rozpoczęła otwartą inwazję na Ukrainę, grupa anonimowych bojowników z Anonymous zapowiedziała uprzykrzanie życia najeźdźcom. Nie były to czcze słowa. Hakerzy wykonali serię ataków na rosyjską infrastrukturę i krajowe media, publikując materiały przedstawiające faktyczne działania putinowskich wojsk. Rosjanie nie mogli pozostać dłużni. Grupa cyberprzestępców z Killnet wypowiedziała cyberwojnę 10 państwom. Na liście znalazły się Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, Litwa, Rumunia, Łotwa, Estonia, Ukraina, Wielka Brytania oraz Polska. Ostrzegawcze wideo udostępniła na Twitterze białoruska telewizja NEXTA.

Zacznijmy od tego, że jeśli chce się grozić wojną międzynarodowym podmiotom, to dobrze byłoby chociaż nagrać film w bardziej komunikatywnym języku. Druga kwestia to aspekt wizualny. Drodzy panowie hakerzy, ja rozumiem, że „mroczne” anonymousowe klimaty z zakapturzoną postacią i zmodulowanym głosem były kiedyś cool, ale litości… nawet w oryginale wygląda to już trochę niepoważnie. No dobrze, ale wróćmy na chwilę do przekazu. Głos z nagrania informuje o globalnej cyberwojnie i straszy atakami na infrastrukturę internetową wymienionych państw.

Co ciekawe nagranie zostało opublikowane przez hakerów na początku marca, ale globalnego chaosu jeszcze nie widać. Do tej pory potwierdzono atak Killnet na witryny włoskiej policji. Polska w ramach profilaktyki znajduje się obecnie w fazie trzeciego stopnia alarmowego CRP, oznaczającego wzmożoną czujność służb i gotowość na potencjalny atak. Stan ten potrwa co najmniej do końca maja.

