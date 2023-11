Duże marki przeżyły szok. Ich reklamy pojawiły się na stronach pornograficznych - wskazują Google jako winnego

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów tego problemu jest to, że reklamy często wyświetlają się na stronach, które marki specjalnie zablokowały. Raport Adalytics wykazał, że Google Search Partner Network (SPN) może być pod tym kątem problematyczny. Reklamodawcy, korzystając z SPN, nie zawsze zdają sobie sprawę z potencjalnych niebezpieczeństw, co w opinii Adalytics doprowadziło narażenia marek na negatywne skutki i posądzania ich o wspieranie treści kontrowersyjnych lub nielegalnych.

Dodatkowo, niektóre takie reklamy pojawiają się na stronach przeznaczonych dla dzieci, co wywołuje poważne obawy dotyczące odpowiedzialności marek wobec młodszych użytkowników Sieci. To bez wątpienia kwestia, która musi być szczególnie monitorowana, aby zapewnić ochronę dzieci. Adalytics wykazało, że na takich witrynach pojawiały się m. in. reklamy wysokoprocentowych alkoholi - co rzecz jasna jest dosyć dziwne i nie do przyjęcia.

Niezwykle istotne jest również pytanie o przejrzystość działań Google w zakresie umieszczania reklam. Choć firma generuje ogromne zyski z SPN, reklamodawcy nie zawsze mają dostęp do precyzyjnych informacji na temat tego, gdzie pojawiają się zlecone przez nich reklamy. Wszystko to prowadzi do poważnych obaw dotyczących kontroli nad miejscem wyświetlania reklam i ich uzasadnionych obaw o wizerunek. Najbardziej niepokojące jest umieszczanie reklam na stronach z krajów objętych sankcjami, takich jak Rosja i Iran. Wszystko rozbija się tutaj o etykę i potencjalne negatywne skutki finansowe - raport Analytics sugeruje, że Google dzieli się przychodami z takimi stronami mimo obowiązujących sankcji.

Google za to twierdzi, że przestrzega wszystkich obowiązujących sankcji i stara się zachować bezpieczeństwo reklamodawców. Jednak brak pełnej przejrzystości i dostępu do dokładnych danych wciąż pozostaje głównym problemem. Reklamodawcy natomiast domagają się bardziej szczegółowych informacji na temat tego, gdzie ich reklamy są umieszczane.

Strony pornograficzne z reklamami Google

Raport Adalytics podnosi, że niektóre takie reklamy pojawiały się na stronach internetowych z treściami pornograficznymi, co podważa reputację marek. Reklamodawcy chcą mieć pewność, że ich reklamy są wyświetlane tylko na miejscach, które są zgodne z ich standardami bezpieczeństwa marki. Jeżeli pod tym kątem nic się nie zmieni, reklamodawcy mogą zacząć kręcić nosem na Google - a to byłby dla Alphabetu ogromny cios.

A to nie jedyny problem. Tego typu problemy mogą mieć również skutki... polityczne. Skandale związane z umieszczaniem reklam na niepożądanych stronach mogą prowadzić do dochodzeń i działań legislacyjnych w celu mocniejszego uregulowania rynku reklamowego.

Google - nie mając innego wyjścia - kwestionuje metodologię raportu Adalytics. Jednak rozpoczęły się prace nad raportami innych firm, które postanowiły sprawdzić skalę problemów. Niezależnie jednak od jego wyniku, Google będzie musiało wprowadzić mocniejsze mechanizmy zabezpieczające reklamodawców przed takimi przypadkami - w przeciwnym wypadku odpływ partnerów z SPN może być dla giganta bardzo, bardzo bolesny.