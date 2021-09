Mam dość szerokie i długie doświadczenie w pomaganiu starszym członkom rodziny na odległość w rozwiązywaniu wszelakich problemów komputerowych. Do tej pory korzystałem do tego z narzędzia Getscreen.me, ale zaczynam myśleć, iż bardziej efektywnym będą… tutoriale wideo.

Wspomniane Getscreen.me, to szalenie proste i skuteczne narzędzie do pomocy zdalnej, nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, skomplikowanej konfiguracji, uruchamia się tylko malutki program i gotowe.

W zasadzie można ten programik, będąc u rodziny samemu uruchomić, zaznaczyć start wraz z systemem (nie zżera zasobów) i możemy uzyskiwać dostęp do tego sprzętu wprost ze swojego konta w przeglądarce na swoim urządzeniu. Więc w przypadku jakiś problemów, pomocy w zrobieniu czegoś na komputerze nie jest są już potrzebne żadne działania po drugiej stronie, no prócz uruchomienia komputera.

Wspomniałem o efektywności takiej pomocy, powiem tak - jest zerowa. Wielokrotnie powtarzają się te same problemy, te same czynności, których dana osoba z rodziny nie zapamiętuje jak je zrobić ponownie samemu i przyznam, że czasem tracę przy tym cierpliwość i zaczynam myśleć nad nakręceniem krótkich tutoriali wideo z tymi najczęściej powtarzającymi się problemami.

Wydaje mi się, że jak ta osoba sama by robiła te rzeczy krok po kroku, oglądając taki tutorial, szybciej weszłoby jej to w krew i później już bez wideo czy bez dzwonienia dałaby sobie z tymi rzeczami radę w pojedynkę.

Wpadłem na takie rozwiązanie zapoznając się z narzędziem do ich kręcenia o nazwie RecordCast. Jest równie proste i wygodne, co wspomniany na początku Getscreen.me. Nie wymaga specjalistycznego oprogramowania czy systemu kamer, zakładamy konto, wybieramy odpowiednią opcję nagrywania i kręcimy.

Do wyboru mamy trzy opcje, nagrywanie ekranu wraz z okienkiem z naszej kamerki, sam ekran lub tylko obraz z naszej kamerki. Myślę, że najodpowiedniejszą będzie tu pierwsza opcja, czyli nagrywanie widoku ekranu komputera z widokiem z naszej kamerki.

W następnym kroku wybieramy naszą kamerkę, źródło dźwięku i możemy zaczynać nagrywanie filmiku z instrukcją działania w określonych problemach czy sposobu wykonania czynności w różnych programach na komputerze. Możemy tu udostępnić cały ekran do pokazania na wideo, jak coś zrobić w systemie, okno - dla wybranego programu lub kartę przeglądarki do pokazania na przykład, jak coś zrobić na wybranej stronie internetowej.

Co ciekawe, po nagraniu wideo na tej samej stronie na swoim koncie na RecordCast możemy finalny efekt edytować, dodawać do niego tekst, różne elementy, jak na przykład strzałki, które możemy dodatkowo opisać wskazując konkretne obszary na ekranie.

Na koniec eksportujemy nasz filmik (w darmowej wersji 480p), może być w formacie MP4 lub GIF, nadajemy tytuł, wybieramy intro jakie ma pojawić się na początku nagrania i pobieramy gotowy materiał na dysk komputera.

W darmowej wersji możemy nakręcić 12 takich filmików, każdy po 5 minut, co w zupełności powinno wystarczyć do tego zastosowania. Oczywiście po pobraniu na komputer i usunięciu z konta na stronie wybranych filmów, limit ten się odnawia. Co jeszcze ważne, RecordCast wymaga do poprawnego działania przeglądarki Google Chrome.

Źródło: Product Hunt.