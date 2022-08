Samsung HW-Q990B - soundbar z górnej półki, ale czy wart swojej ceny?

Samsung HW-Q990B - specyfikacja

Model HW-Q990B to najlepsze co Samsung ma nam do zaoferowania w kwestii soundbarów, a w zasadzie to ogólnie nagłośnienia telewizyjnego w tym roku. Najnowszy model jest zgodny ze standardem dźwięku przestrzennego opisanym jako 11.1.4, co oznacza, że posiada 11 niezależnych kanałów rozprowadzających dźwięk w poziomie, 1 głośnik niskotonowy oraz 4 kanały skierowane ku górze, które są istotą systemu Dolby Atmos. Dzięki takiej konfiguracji widz ma czuć się dosłownie jak w kinie, gdzie dźwięk otacza nas z każdej strony. Czy taki efekt faktycznie da się osiągnąć z soundbarem to się jeszcze przekonamy, ale pewnie istotny jest też fakt, że tutaj w pakiecie mamy też dedykowany głośnik niskotonowy oraz dwa dodatkowe głośniki do dźwięku przestrzennego. Wszystkie elementy tego zestawu komunikują się ze sobą bezprzewodowo co znacząco ułatwia ich rozmieszczenie w każdym salonie. Bezprzewodowo soundbar można podłączyć też do smartfona (BT), a wsparcie WiFi pozwala sterować nim przy pomocy aplikacji Smart Things. Do tego mamy standardowy zestaw wejść i wyjść oraz obsługę najważniejszych kodeków, na czele z Dolby Atmos, który króluje w wielu nowych produkcjach w serwisach VOD. Za przyjemność posiadania zestawu Samsung HW-Q990B trzeba zapłacić niespełna 5000 PLN. Obiektywnie patrząc to całkiem sporo, czy zatem warto?

Samsung HW-Q990B Liczba kanałów audio 11.1.4 Złącza 2x HDMI In

1x HDMI Out

1x Wejście optyczne Łączność bezprzewodowa Bluetooth

WiFi Obsługiwane standardy Dolby Atmos

Dolby Digital Plus

Dolby True HD

HDMI eARC

HDMI CEC Moc wyjściowa 656 W Zużycie energii 41 W Sugerowana cena 4999 PLN

Samsung HW-Q990B - budowa i design

Jeśli chodzi o design to niestety nie za bardzo przypadł mi do gustu ze względu na swoje "siekierą ciosane" kształty, które w połączeniu z rozmiarami (123 cm szerokości) i wagą (7,7 kg) sprawiają, że główna jednostka nie prezentuje się zbyt ładnie w salonie. Na tle nowoczesnego telewizora z wąskimi ramkami wygląda po prostu ociężale i trudno mi się pozbyć tego wrażenia. Z drugiej strony rozmiary i waga sprawiają, że moje oczekiwania względem tej belki są całkiem spore. Tym bardziej, że towarzyszy jej pokaźnych rozmiarów głośnik basowy oraz dwie, trójdrożne satelity. W zestawie jest też komplet kabli zasilających, przewód HDMI, pilot z bateriami oraz zestaw do montażu na ścianie.

Jednostka główna, czyli nasz rzeczony soundbar wykonana jest w całości z metalowej siatki, która chroni liczne głośniki umieszczone z przodu, po bokach oraz u góry. Na obudowie znajdziemy tylko niewielkie logo Samsunga oraz 4 skromne przyciski do włączania zestawu, regulacji głośności oraz wyciszenia mikrofonu. Niewiele, ale tak naprawdę więcej nie jest potrzebne. Korzystając z HDMI eARC nie trzeba nawet przeważnie wykorzystywać pilota, wszystkim można sterować z poziomu telewizora, szczególnie jeśli to też jest Samsung. Dodatkowo jest tu także wbudowany asystent - Amazon Alexa, który również może posłużyć do obsługi systemu nagłośnienia.

Po prawej stronie na froncie znalazło się też miejsce na niewielki wyświetlacz alfanumeryczny, który pokazuje głównie źródło dźwięku i poziom głośności. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale wyświetlacz nie irytuje i jest całkiem czytelny nawet z większej odległości, więc trudno mu cokolwiek zarzucić.

Sam soundbar to jednak nie wszystko, w zestawie mamy jeszcze bardzo pokaźny głośnik niskotonowy, który z jednej strony sporo po sobie obiecuje, a z drugiej jest wielki i trzeba znaleźć dla niego miejsce. Na szczęście jego umieszczenie w pomieszczeniu nie jest tak istotne dla samej sceny dźwiękowej, a do działania wystarczy mu tylko zasilanie, więc pewnie sobie jakoś z tym poradzicie. Moim zdaniem warto, bo efekty są świetne, ale o tym za chwilę.

Ostatnim elementem zestawu są dwie, całkiem pokaźne satelitki poprawiające wrażenie dźwięku przestrzennego. Mają one w sumie po 3 głośniki, dwa boczne oraz jeden z dźwiękiem skierowanym do góry. Ich rozmieszczenie w pokoju również ułatwia tylko wymóg zasilania oraz możliwość powieszenia na ścianie. To dopełnienie całego systemu, które sprawia, że zbliżamy się do pełnoprawnego systemu dźwięku przestrzennego, gdzie faktycznie efekty wydobywają się z każdej strony, a nie są tylko emulowane przez oprogramowanie. Całość zapowiada się bardzo obiecująco.

Cały system zaczął się ze sobą komunikować niemal natychmiastowo, nie wymagał żadnej interwencji z mojej strony. Wystarczyło podłączyć wszystkie głośniki do zasilania i po chwili z każdego wydobywał się dźwięk. Co więcej dzięki możliwości automatycznej kalibracji (Space Fit), system sam określa położenie głośników w pokoju i dobiera ich poziomy głośności aby efekty były jak najlepsze. To sporo ułatwia i sprawia, że instalacja soundbara staje się bajecznie prosta.

Samsung HW-Q990B - możliwości podłączenia

W angielskim mamy świetne słowo - Connectivity, które określa zarówno możliwości podłączenia soundbara przez kabel jak i bezprzewodowo. W Polsce mi takiego słowa brakuje (komunikacja?) ale jakoś sobie poradzimy. Soundbar wyposażony jest w 3 porty HDMI, dwa które mogą przyjąć sygnał wideo i audio oraz jeden z funkcją eARC, który służy do połączenia z telewizorem i dwustronnej komunikacji. Wszystko to działa bardzo sprawnie, zarówno z telewizorem Samsunga jak i LG, który posiadam prywatnie. Nie było problemów, które eARC czasami lubi sprawiać. Trzeba jednak pamiętać, że wejściowe porty HDMI są w standardzie 2.0, więc podłączenie do nich konsoli nowej generacji ograniczy nam ich możliwości (brak wsparcia dla 4K@120Hz oraz technologii VRR). Nie jest to jakiś duży problem, ale warto o tym pamiętać. Ja w swojej konfiguracji podpinam wszystkie kable do HDMI w telewizorze, a w soundbarze korzystam tylko z komunikacji eARC. Dla chętnych dostępny jest też port optyczny, ale ze względu na wygodę i większą przepustowość, lepiej skorzystać z HDMI.

Poza fizycznymi portami mamy też komunikację bezprzewodową w standardzie Bluetooth, WiFi oraz Apple AirPlay 2. Połączenie ze smartfonem jest bajecznie proste, szczególnie jeśli skonfigurujemy sobie jeszcze aplikację SmartThings. Gdybyście chcieli to soundbar można podłączyć z telewizorem również bezprzewodowo, ale oczywiście wtedy ograniczamy sobie jakość dźwięku. Warto jednak mieć na uwadze, że korzystając z jednego z wyższych modeli telewizorów Samsunga, takie połączenie obsługuje nawet bezprzewodowe Dolby Atmos, które poddane jest jednak większej kompresji niż przy komunikacji przez HDMI.

Pilot jest raczej standardowy jak na Samsunga, od kilku generacji nie przeszedł jakiejś rewolucyjnej zmiany, ale to dobra wiadomość. Te niewielkie piloty Samsunga to moim zdaniem wzór dla innych producentów, nie trzeba miliona przycisków aby obsłużyć wszystkie potrzebne funkcje. Doskonale zastępuje go też aplikacja na smartfonie, dlatego na dobrą sprawę można go schować do szuflady.

Samsung HW-Q990B - użytkowanie

Zanim przejdę do wrażeń dźwiękowych, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Otóż miejsca na podłączenie przewodów HDMI nie ma zbyt wiele, a ich umieszczenie sprawia, że trzeba się z tym kablem nieco gimnastykować. Wydaje mi się, że przeniesienie portów na ściankę frontową byłoby znacznie lepszym rozwiązaniem. Tutaj nie za bardzo pomogą też kable kątowe, bo zwyczajnie nie ma wystarczająco miejsca. Zarządzanie okablowaniem wymaga moim zdaniem ze strony Samsunga nieco dopracowania.

Drugi mankament jaki mi się trafił to wykonanie głośnika niskotonowego. Dostałem nowy zestaw, który nie był jeszcze w żadnej redakcji, ale niestety nie był bez wad. Okleina na głośniku w jednym miejscu już się odklejała i może nie jest to jakiś duży problem, w dodatku w mało widocznym miejscu, ale jakbym zapłacił za ten zestaw 5000 PLN, to byłbym rozczarowany. Do wykonania satelit i samego soundbara nie mam żadnych uwag, sprawiają znacznie lepsze wrażenie. Czasami irytująca była też aplikacja SmartThings, która gubiła połączenie z soundbarem, ale może z telefonem Samsunga działałoby to lepiej ;-).

Samsung HW-Q990B - wrażenia dźwiękowe

Ten system ma przede wszystkim zapewniać nam jak najlepsze wrażenia podczas oglądania filmów i seriali, które coraz częściej korzystają z zalet systemu Dolby Atmos. I możecie mi wierzyć, model Q990B robi to wyśmienicie pod każdym względem. Dzięki automatycznej kalibracji rozmieszczenie poszczególnych kanałów wydaje się idealnie dopasowane. Dźwięk zgodnie z zamierzeniem twórców otacza widzów i pozwala poczuć się jak w kinie, tym bardziej, że Samsung robi użytek ze swoich 16 kanałów. Dialogi są bardzo dobrze słyszalne, nieco wybijają się ponad tło, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jednocześnie jesteśmy w stanie poczuć, która z osób na ekranie aktualnie mówi dzięki bardzo precyzyjnemu umiejscowieniu dźwięku. Efekty przestrzenne dzięki dodatkowym satelitom są również na świetnym poziomie, a całości dopełnia subwoofer. Tak, gra tak samo jak wygląda, czyli jeśli trzeba to potrafi zagrać dźwięk tak nisko i głośno, że szyby w witrynach zaczynają drgać. Nie jest jednak wykorzystywany zbyt intensywnie i nie przysłania swoim dźwiękiem reszty sceny. Zgaduje, że tu ponownie spore znaczenie miała automatyczna kalibracja.

Zestaw Samsunga pokazał mi wreszcie co można osiągnąć w domowych warunkach z odpowiednim materiałem źródłowym i jeśli sięgniecie po niego głównie z myślą o filmach to z pewnością nie będziecie zawiedzeni. Kinowe hity brzmią tutaj wyśmienicie, choć pewnie warto dodać, że mój stosunkowo niewielki salon (20 metrów kwadratowych) nie wymaga wiele aby go dobrze nagłośnić. Jestem jednak przekonany, że Q990B poradzi sobie całkiem nieźle również w znacznie większych pomieszczeniach.

Żeby jednak nie było zbyt różowo to muszę przyznać, że jestem nieco zawiedziony jakością muzyki. Tutaj czegoś mi już brakowało, bas czasami potrafił przytłumiać całą scenę muzyczną, a aby osiągnąć jak najlepsze efekty, przy każdym utworze należałoby się bawić equalizerem. Mój domowy system audio 2.1 z muzyką radzi sobie znacznie lepiej i w tej kwestii soundbar Samsunga niestety mnie trochę zawiódł. Jego domeną jest film, z muzyką nadal stoi nieco na bakier, choć nie można powiedzieć, że całkowicie sobie nie radzi. Może po prostu moje oczekiwania były nieco większe.

Samsung HW-Q990B - podsumowanie

Samsung HW-Q990B to bez wątpienia świetnej jakości soundbar, który nikogo nie zawiedzie w swoim podstawowym zadaniu, czyli nagłaśnianiu filmów i seriali. Pod tym względem spisuje się rewelacyjnie, a wsparcie dla formatów dźwięku przestrzennego i ich natywna obsługa przez wiele aplikacji VOD sprawia, że możemy naprawdę poczuć się jak w kinie. Efekt ten wzmacnia świetny głośnik niskotonowy, który robi wrażenie szczególnie w filmach akcji. Z drugiej strony dodatkowe głośniki przestrzenne sprawiają, że nie mamy problemy aby zlokalizować skąd dobiega dźwięk. Warto jednak mieć na uwadze, że ze względu na spore rozmiary, dobrze by było połączyć ten system przynajmniej z telewizorem o przekątnej 65 cali. Belka soundbara pod telewizorem 55 cali wygląda na ogromną i nieadekwatną do jego rozmiarów ;-).

Mały zawód odczułem pod względem odtwarzania dźwięku stereo i muzyki. Brak obsługi kodeka AptX przez Bluetooth, kapryśne działanie ze SmartThings i niewyraźna scena muzyczna, sprawiają, że nadal dobry system stereo wypada znacznie lepiej niż soundbar. Z tego też względu moim zdaniem wyceniony jest nieco za wysoko, ale dobra wiadomość jest taka, że był już dostępny w promocji za mniej niż 4000 PLN i wtedy staję się znacznie bardziej atrakcyjnym wyborem.

Samsung HW-Q990B

Orientacyjna cena: ~4999 PLN