Trzecia generacja modemu 5G od Qualcomm! Szkoda, że dopiero za rok

Przyspieszanie procesu wejścia sieci 5G trwa w najlepsze. To idealne pole do zarobku dla sprawnych producentów. Na rynku pojawiają się nadal urządzenia mobilne obsługujące sieć piątej generacji. Większość z nich wyposażona jest w procesory Qualcomm Snapdragon.W sofercie mają już trzy modemy 5G: Snapdragon X50, Snapdragon X52 oraz Snapdragon X55. Już niedługo do kolekcji dojdzie czwarty – Snapdragon X60.

Snapdragon X60 ma być pierwszym na świecie modemem obsługującym agregację spektrum we wszystkich kluczowych pasmach i kombinacjach 5G, w tym mmWave i sub-6 przy użyciu FDD i TDD. Zwiększy to rzecz jasna średnią prędkość. Qualcomm zapewnia również, że dzięki nowatorskim rozwiązaniom operatorzy otrzymają szeroki zakres opcji wdrażania, w tym przeznaczania LTE na 5G w celu chociażby przyspieszenia rozszerzenia 5G.

Play pozazdrościł Plusowi i uruchomi do końca lutego 5G w 16 miastach Polski na 500 nadajnikach

Modem Snapdragon X60 jest w stanie pobierać dane z prędkością nawet 7,5 Gbit/s i wysyłać do 3 Gbit/s. Wiemy jednak jak wartości maksymalne mają się do tego, co powszechnie znamy i zauważamy w codziennym użytkowaniu. Wszystko to wygląda bardzo dobrze, jednak jest jedno znaczące „ale”. Pierwsze smartfony z wspomnianym modemem pojawią się na rynku dopiero na początki 2021 roku. Wielkiego wyboru nie mamy, pozostaje nam czekać rok, aby samodzielnie sprawdzić, czy wszystkie obietnice zostaną spełnione.