"Projekt Adam" i "The Gray Man" były sporymi produkcjami, w których promocję włożono niemało pieniędzy. W połączeniu z budżetem potrzebnym do realizacji filmu, każdy z nich kosztował naprawdę sporo, ale w starciu z bardziej przyziemnymi i angażującymi historiami wydają się nie mieć szans, nawet pomimo prawdziwych gwiazd w obsadzie. Ryan Gosling stanął na czele gwiazdorskiej obsady "The Gray Man", a Ryan Reynolds przewodził grupie aktorów w "Projekcie Adam", lecz to "Purpurowe serca" zajmują 1. miejsce w rankingu oglądalności dla filmów z 2022 roku na Netfliksie.

Nowy rekord Netfliksa w 2022 roku. Purpurowe serca na szczycie

W zaledwie tydzień widzowie spędzili aż 102,58 mln godzin na oglądaniu "Purpurowych serc", które opowiadają o marzącej o karierze piosenkarki Cassie (Sofia Carson) i Luke'u (Nicholas Galitzine) komandosie z trudną przeszłością. Para podejmuje decyzję na małżeństwo z rozsądku, ale tragiczne wydarzenia sprawiają, że granica pomiędzy fikcją i rzeczywistością się zaciera. Co ciekawe, wspomniany wynik udało się osiągnąć w drugim tygodniu obecności filmu na platformie, pomiędzy 1 a 7 sierpnia.

W pierwszym tygodniu wynik był o ponad połowę gorszy. Przypomnijmy, że w drugim tygodniu obecności w TOP 10 również "The Gray Man" wykręcił lepsze statystyki na poziomie 96,47 mln godzin. Wcześniej udało mu się przekroczyć 88 mln godzin, ale wtedy najlepszy wynik należał właśnie do "Projektu Adam", który w pierwszy weekend zdołał zebrać aż 92 mln godzin. Co ciekawe, dobrze w tym roku poradził też sobie "Rzut życia" z Adamem Sandlerem, który w pierwszym tygodniu wygenerował 84 mln godzin.

Kontrowersje wokół filmu Netfliksa

Ale "Purpurowe serca" zawdzięczają zainteresowanie filmem nie tylko dzięki poczcie pantoflowej, ale również z powodu kontrowersji, które się pojawiają. Niektórzy widzowie zarzucają produkcji ukazywanie sytuacji, w której młoda kobieta rezygnuje z moralności dla mężczyzny, co ma być odbierane jako utrwalanie szkodliwej retoryki. Nie brakuje oczywiście ocen, że jest to urocza produkcja o dwójce kochanków. Film ma być jednak widziany przez niektórych jako rasistowski i prowojenny.

W wywiadach udzielonych po rosnącej krytyce, aktorzy i reżyserka zwracają uwagę, że umyślnie stworzono tak dwie skrajne postacie, które przejawiają zupełnie inne systemy wartości i poglądy, by pokazać, że nawet wtedy możliwe jest osiągnięcie kompromisu oraz wypracowanie dobrej relacji. Motyw kolorystyczny z tytułu, to oczywiście nawiązanie do barw niebieskiej i czerwonej, które kojarzą się z demokratami i republikanami. Po połączeniu obydwu kolor otrzymamy fiolet/purpurę, dlatego tak napisano tę historię.

Ani gwiazdy, ani ogromne budżety nie zapewnią sukcesu

Trudno ocenić, w jak dużym stopniu krytyka i kontrowersje wpłynęły na oglądalność, ale żaden inny film Netfliksa w ostatnim czasie nie osiągnął tak dużego wzrostu popularności - ponad 100% tydzień do tygodnia. To pokazuje, że dopiero po pewnym czasie widzowie zauważyli film, któremu wcześniej nie poświęcono tyle uwagi, zainteresowanie i promocji ze strony platformy. To na pewno sukces Netfliksa, bo bez ogromnej inwestycji udało się stworzyć przyciągający widownię tytuł, który poradził sobie z wieloma pewniakami.