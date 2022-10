Microsoft rozpoczyna sprzedaż dev kitów komputerów z procesorami ARM, by deweloperzy mogli przygotowywać swoje aplikacje z myślą o tej platformie korzystając z niej. Znamy specyfikację i cenę pierwszej maszyny. Podobieństwa do Maca Mini nie da się nie zauważyć.

Ale czy to źle? To oczywiście tylko maszyna skierowana do deweloperów, ale ja z przyjemnością chciałbym ujrzeć taki komputer od Microsoftu w późniejszym czasie w ogólnodostępnej sprzedaży dla konsumentów. Pomimo szerokiego portfolio komputerów Surface, nie dostaliśmy odpowiednika Maca Mini, a Windows Dev Kit 2023 znany pod nazwą kodową Project Volterra okazuje się być ciekawym pierwszym krokiem ku temu, by nowa platforma dla deweloperów jak i sam komputer w przyszłości przyjęły inną formę.

Komputer od Microsoftu z układem ARM - oto Project Volterra niczym Mac Mini z Windowsem

Zacznijmy od tego, że komputer będzie dostępny tylko na 8 rynkach jak na razie i są nimi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Japonia, Chiny, Kanada i Australia. Cena wyjściowa to 599 dolarów, za które dostajemy procesor Snapdragon 8cx Gen3 z układem Qualcomm Adreno 8cx Gen3

, 32GB LPDDR4x, dysk 512GB NVMe, zestaw portów 2x USB-C 3.2 Gen 2, 3x USB-A 3.2 Gen 2 oraz Mini-DisplayPort i Ethernet. W kontekście pracy bezprzewodowej do dyspozycji są Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Całość zamknięto w obudowie o wymiarach 196mm x 152mm x 27.6mm. Masa urządzenia do 960 g.

Co ciekawe, przed złożeniem zamówienia nie musimy potwierdzać swojej aktywności jako deweloper - każdy z wymienionych krajów może po prostu zamówić komputer i korzystać z niego nawet jako domowy PC. Inną sprawą, jest że chyba mało kto będzie zainteresowany taką maszyną, jeśli będzie świadomy jej możliwości i ograniczeń. Jak na razie Windows 11/10 na maszynach z ARM-em nie dorównuje uniwersalnością, wszechstronnością i wydajnością chociażby MacBookom czy iPadom, co oczywiście Microsoft chciałby zmienić. Także przy pomocy deweloperów, którzy przygotowaliby dedykowane tej architekturze aplikacje.