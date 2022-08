Amazon podzielił się zapowiedziami nowości na wrzesień, kiedy to na Prime Video nareszcie zadebiutuje serial "Władca pierścieni: Pierścienie władzy", a także wróci The Grand Tour ze specjalnym odcinkiem.

Władca pierścieni: Pierścienie władzy we wrześniu na Prime Video

Długo wyczekiwany i obszernie komentowany od dnia zapowiedzi serial "Władca pierścieni: Pierścienie władzy" już lada moment będzie dostępny do obejrzenia. Po przeogromnej inwestycji Amazonu przy zakupie do praw do ekranizacji, a także w scenografię, kostiumy, obsadę, efekty specjalne i wiele więcej, wszyscy liczą na zapierający dech w piersiach seans, który przeniesienie nas do tego fantastycznego świata stworzonego przez Tolkiena. Zwiastuny wzbudziły niemało emocji, podobnie jak wypowiedzi twórców, dlatego można spodziewać się niemałego szumu 2 września, gdy serial zadebiutuje na Prime Video. Fabuła serialu rozgrywa się tysiące lat przed "Hobbitem" i "Władcą pierścieni" i zabierze widza w okres, gdy powstawały wielkie potęgi.

Powrót The Grand Tour - nowy odcinek specjalny

Świetną wiadomością dla fanów jest powrót "The Grand Tour", którego formuła zmieniała się już kilkukrotnie i obecnie przygotowywane są przede wszystkim odcinki specjalne, które zabierają nas w dłuższą podróż z trójką prowadzących. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May wyruszą tym razem na koło podbiegunowe. Odwiedzą pozostałości po bazach w okresie Zimnej Wojny, tory wyścigowe powstałe na zamarzniętych jeziorach, ośrodki narciarskie i wiele więcej. Jednym z zadań będzie przeciągnięcie własnoręcznie przygotowanych domów na kółkach przez całą trasę od wybrzeża Norwegii po granicę z Rosją. Premiera na Prime Video już 16 września.

Amazon przygotował także nowy tytuł "Flight/Risk" skupiający się na codziennym życiu ludzi, którzy znaleźli się w samym środku globalnej tragedii, gdy dwa Boeingi 737 Max rozbiły się w odstępie zaledwie 5 miesięcy w 2018 i 2019 roku. Dokument przedstawia historię opowiedzianą z perspektywy dotkniętych tragedią rodzin, ich prawników, sygnalistów. Nie zabraknie też Dominica Gatesa - dziennikarza Seattle Times, zdobywcy nagrody Pullizera - który ujawnił większość zaniedbań i opisał tę sprawę ukazując prawdziwe powody dwóch katastrof. Premiera na Prime Video już 9 września, ale na ten moment nie zaprezentowano jeszcze żadnych materiałów promocyjnych.

Goodnight mommy i My Best Friend’s Exorcism

We wrześniu na Prime Video pojawią się też dwie oryginalne produkcje fabularne. "Goodnight Mommy" opowie historię dwójki braci, którzy przyjeżdżają na pobyt u matki mieszkającej poza miastem. Na miejscu okazuje się, że kobieta nosi bandaże skrywające jej całą twarz - ma to być efekt operacji plastycznej, którą przeszła. Obydwaj chłopcy dość szybko zorientują się, że nie wszystko wygląda tak jak powinno. Ich matka wprowadza dziwne zasady w domu, pali papierosy we własnej łazience i po kryjomu niszczy podarowany przez synów rysunek. Wraz z upływem czasu chłopcy coraz bardziej przekonują się, że kobieta, z którą mieszkają nie jest ich matką. Premiera na Prime Video już 16 września.

Pod koniec miesiąca pojawi się natomiast "My Best Friend’s Exorcism" przenoszący nas do 1988 roku. Abby i Gretchen to najlepsze przyjaciółki od 4. klasy, ale nagle jedna z nich zaczyna dziwnie się zachowywać. Miewa humory, łatwo się irytuje, a wokół niej dzieją się dziwne rzeczy. Gretchen nie jest sobą, ale czy jej relacja z Abby okaże się silniejsza od demona, który opanował dziewczynę?