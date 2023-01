Nie ma dowodu? Nie ma PornHuba! Co Wy na to?

Jak do tego doszło? Cóż, w Luizjanie doszło do uchwalenia niedawno prawa, które wymaga od stron, na których znajduje się 33,3 procent lub więcej treści o charakterze pornograficznym. Nie trzeba być geniuszem, aby stwierdzić iż PornHub zdecydowanie się do tego grona łapie - przecież nie wchodzi się tam po to, żeby pooglądać filmy dokumentalne. Do tej samej grupy łapią się również i inne, dobrze Wam znane witryny z "materiałami ślizganymi". Nie będę ich wymieniać w tym tekście, bo... i nie ma to sensu. ;)

W sumie, ciekawy jest "próg", powyżej którego weryfikacja jest potrzebna. Raczej nikt z gigantów pornograficznych nie będzie pilnował nieprzekraczania ustalonego prawem pułapu. To raz. Dwa: już teraz praktycznie wszyscy mają przynajmniej 98 procent takich treści. Aby dokonać weryfikacji w PornHubie, należy mieć aplikację LA Wallet, która przechowuje dokumenty wydane w stanie Luizjana. Jak wygląda proces przechodzenia weryfikacji? Jeden z użytkowników Twittera postanowił uwiecznić to na materiale wideo:

Jak wynika z oświadczeń PornHuba, weryfikacja jest procesem, w trakcie którego nie są zbierane żadne informacje, a wszystko odbywa się przez pośredników, którzy dostarczają własne rozwiązania do tego celu i jednocześnie, zapewniają najwyższą jakość usługi. Okej, to tylko słowa: o tym, jak wiele one znaczą, zazwyczaj dowiadujemy się w momencie, gdy dochodzi do wycieku informacji. Jednak nic takiego jeszcze się nie stało: to jedynie wyraz mojej ostrożności względem czegokolwiek, co dzieje się w Internecie. Zawsze może coś pójść nie tak.

W Stanach Zjednoczonych w ogóle jest ciekawie: senator z Utah, Mike Lee wyskoczył z propozycją prawa, które wymagałoby takiej samej weryfikacji wieku, jednak już na szczeblu krajowym. Dodatkowo, opowiedział się również za całkowitą kryminalizacją właściwie większości treści o charakterze seksualnym, właściwie zrównując to z nielegalną prostytucją.

Z jednej strony można się na to oburzyć: bo nikomu nic do tego, co kto ogląda (dopóki nie narusza to niczyjej godności). Wolnościowcy uznają pewnie, że to zamach na podstawowe prawo każdego człowieka i co więcej - także zamach na prywatność. Z drugiej jednak, weryfikacja wieku na stronach pornograficznych (i nie tylko: również tych reklamujących wyroby tytoniowe lub alkoholowe) to właściwie fikcja. Masz 14 lat? Deklarujesz, że masz 18 lat i już jesteś według strony dorosły. Nie powiem Wam więc wprost, czy jest to dobre, czy też nie. Podskórnie jednak czuję, że ze względu na ryzyko utraty części prywatności, możemy mieć tutaj do czynienia z leczeniem dżumy cholerą.