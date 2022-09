PornHub wykopany z Instagrama. Nikt nie wie za co

PornHub znika z Instagrama. Dlaczego?

Jak donosi Variety, konto PornHub, jednej z najpopularniejszych stron internetowych z treściami pornograficznymi, zostało oficjalnie usunięte przez Metę na Instagramie. Taka decyzja z pewnością uderzyła w sporą grupę fanów, których PH miał ponad 13 milionów, przy okazji publikując blisko 6200 postów.

Co jednak stawia największy znak zapytania - PornHub przestrzegał wszelkich zasad Instagrama, w związku z czym ich profil w żaden sposób nie łamał regulaminu. Jak dobrze wszyscy wiedzą, platformy Mety nie zezwalają na publikację pornografii - lecz taka w ogóle na profilu nie była obecna. PornHub na Instagramie promował aktorów swoich produkcji oraz same filmy - co jest dość oczywiste - lecz nie było mowy o nagości czy pornografii na social media. Skoro zasady z regulaminu były przestrzegane, to dlaczego taka sytuacja w ogóle nastąpiła?

Założycielka TraffickingHub postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce

W całą sytuację zamieszana jest Laila Mickelwait, założycielka kampanii TraffickingHub, działaczka przeciwko handlowi seksem i ruchu anty-PornHub, którego celem jest unicestwienie platformy. Mickelwait miała rzekomo dostarczyć do Mety screeny, które potwierdzały naruszanie zasad społeczności Instagrama - chociaż w istocie do tej pory nikt nie doczekał się dokładnych informacji na ten temat, co tylko podkreśla absurd całej sytuacji.

Samo TraffickingHub ma dość odważne stanowisko. Kampania twierdzi, że jej celem jest “pociągnięcie kierownictwa PornHuba do odpowiedzialności za umożliwianie, dystrybucję i czerpanie zysków z gwałtów, wykorzystywania dzieci, handlu seksualnego i wykorzystywania seksualnego opartego na wizerunku przestępczym”.

Chrześcijańskie grupy odegrały kluczową rolę w usunięciu PornHub z Instagrama

Chociaż sama Mickelwait nie mówi o tym otwarcie, to jest również powiązana z grupami chrześcijańskimi, które opowiadają się za całkowitym zniesieniem wszelkiej pracy seksualnej i komercjalizacji pornografii. Aktywistka ma przeszłość w chrześcijańskiej firmie Exodus Cry, której celem było całkowite zlikwidowanie przemysłu seksualnego - co ciekawe, obecna kampania TraffickingHub, jest widoczna na stronie byłego miejsca pracy Mickelwait z podpisem “nasze kampanie”.

Exodus Cry ma także powiązanie z chrześcijańską organizacją prowadzoną przez pastora Mike'a Bickle'a, który twierdzi, że Bóg wezwał konserwatywnych chrześcijan do panowania nad społeczeństwem poprzez przejęcie kontroli nad instytucjami politycznymi i kulturalnymi. Mickelwait ma zatem bezpośrednie wsparcie wszelkich chrześcijańskich grup, które również są za skasowaniem pornografii - i dla których PornHub jest głównym przeciwnikiem.

PornHub wylatuje z Instagrama - czy może to zagrozić stronie z pornografią?

Mickelwait na swoim koncie na Twitterze celebrowała usunięcie konta PornHub na Instagramie. Osiągnięcie sukcesu skwitowała stwierdzeniem, że Meta podjęła doskonałą decyzję zrywając wszelkie więzi z PH i wszyscy inni giganci w branży, tacy jak Google, Amazon czy Microsoft, powinni pójść w ślady firmy Marka Zuckerberga.

Wątpię jednak, żeby cała sytuacja miała w znacznym stopniu wpłynąć na popularność i istnienie samej strony. Porno to ogromny biznes i zakładam, że brak konta na platformie Mety nie sprawi, że słupki w siedzibie PH zaczną szorować dno. Co więcej, nie możemy także wykluczyć opcji, że to konto po jakimś czasie powróci - co prawda to wyłącznie spekulacje, lecz do tej pory nikt nie wie, dlaczego PornHub tak naprawdę wyleciał z Instagrama.

Do tego PH cały czas jest obecny na innych social mediach, w tym chociażby na Twitterze właśnie. Jeśli PornHub przetrwał odwrócenie się od nich Visy i Mastercard, to obecne turbulencje również przeżyje. Oczywiście, monetyzacja pornografii nie jest rozwiązaniem godnym pochwały - dlatego osobiście cieszę się, że niedawne plany Twittera dotyczące bycia konkurencją dla OnlyFans finalnie upadły - lecz pytanie, czy tak skrajne działania i usuwanie konta bez większego powodu nie są przesadą w drugą stronę? Abstrahując od samej szkodliwości platformy i zarzutach ze strony TraffickingHub, które są naprawdę poważne (i zakładam, że nie wyssane z palca) - to jeśli konto na Instagramie nie łamie zasad, to dlaczego jest usuwane? Pod tym względem jest mnóstwo scamów czy profilów różnych ruchów, które są dużo bardziej szkodliwe.

