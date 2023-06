Czy wiecie, że Pornhub odwiedzają miesięcznie ponad 2 miliardy osób? Czyni to pomarańczową platformę jednym z największych portali w Internecie i jednocześnie ogromną kopalnią danych. Popularny serwis dla dorosłych zbiera je jednak wbrew prawu, łamiąc przy tym postanowienia RODO. Aktywiści i badacze złożyli w tej sprawie skargę do organów regulacyjnych Unii Europejskiej.

Pornhub z podejrzeniem złamania zasad ochrony danych osobowych

Pornhub należy do medialnego giganta MindGeek z centrum operacyjnym w Kanadzie, jednak sama platforma jest zarejestrowana na Cyprze, a to oznacza, że firma musi przestrzegać zasad europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Według włoskich aktywistów PH te postanowienia kompletnie ignoruje, nie tylko zbierając nielegalnie dane miliardów użytkowników, ale także udostępniając je bliżej nieokreślonym podmiotom zewnętrznym.

Źródło: Depositphotos

Alessandro Polidoro – działacz na rzecz praw cyfrowych i reprezentant inicjatywy #StopDataPorn – złożył w tej prawie skargę do regulatorów UE, podpierając się raportem technicznym strony internetowej. Wynika z niego, że Pornhub utrudnia rezygnacji ze śledzenia przez pliki cookie, nie udostępnia informacji o danych przekazywanych stronom trzecim oraz karmi danymi algorytm, przypisujący preferencje seksualne do konkretnego użytkownika, na podstawie oglądanych filmów.

„Pornhub udostępnia informacje o swoich użytkownikach nieokreślonej liczbie podmiotów trzecich zarówno zewnętrznych, jak i w obrębie jej konglomeratu korporacyjnego kontrolowanego przez MindGeek, holding, który jest właścicielem tej platformy wraz z około 170 innymi firmami (i który niedawno został przejęty przez firmę inwestycyjną Ethical Capital Partners). To niezadeklarowane rozpowszechnianie danych osobowych stanowi nielegalne przetwarzanie danych, które jest zabronione przez RODO” – fragment oświadczenia aktywistów #StopDataPorn

Zgodnie z europejskim prawem strona powinna uzyskać zgodę na profilowanie i zbieranie danych – Pornhub wydaje się mieć te przepisy w głębokim poważaniu.

Nie zgadzasz się? Pornhub ma to gdzieś

Polidoro zarzuca Pornhubowi ignorowanie decyzji użytkownika. Nawet jeśli internauta nie wyrazi zgody na wykorzystywanie plików cookie, to portal i tak zrobi to bez jego wiedzy. Najgorsze wydaje się jednak to, że serwis śledzi swoich użytkowników i zapisuje ich preferencje nawet jeśli nie posiadają konta. Pornhub korzysta z technologii identyfikatorów śledzących, dodających numery identyfikacyjne do listy w pamięci przeglądarki.

„Zasadniczo tworzą równoległą historię wyszukiwania przechowywaną bezpośrednio na urządzeniu użytkownika” – Alessandro Polidoro

Rzecznik MindGeek odmówił komentarza w tej sprawie, informując jedynie, że wszystkich odpowiedzi udzieli podczas ewentualnego procesu, a firma jest głęboko zaangażowana w ochronę prywatności użytkowników.

Grupa zrzeszona w ramach akcji #StopDataPorn złożyła skargę z podejrzeniem złamania zasad RODO, ale nie jest to pierwsza próba ukrócenia szemranej polityki Pornhuba. Aktywiści już w ubiegłym roku zwrócili się do cypryjskich władz z prośbą o interwencję w sprawie naruszania prywatności użytkowników platformy, jednak postępowanie wciąż jest „w toku” i nie podjęto żadnych konkretnych decyzji.

Stock image from Depositphotos